Lariani di misura sui ramarri; Como-Pordenone 1-0

COMO – I lariani vincono di misura grazie alla rete realizzata in avvio di gara al 7′ con La Gumina che si avventa in anticipo su Camporese e Perisan su un pallone innocuo arrivato in area da rimessa laterale.

Il Pordenone prova a riprendere il match e nonostante la netta supremazia territoriale non riesce a trovare la rete del pareggio.

Ramarri che con questa sconfitta restano ancorati in fondo alla classifica con due punti.

Lunedì 1 novembre al Teghil alle ore 18.00 arriverà la Cremonese. Obiettivo portare punti a casa per continuare a sperare nella salvezza.

Il tabellino:

COMO – PORDENONE 1-0

GOL: 7′ pt La Gumina

COMO (4-4-2): Gori; Vignali, Varnier, Scaglia, Ioannou (42′ st Solini); Iovine, Arrigoni, Bellemo, Chajia (21′ st Cagnano); La Gumina (30′ st Gliozzi), Cerri (30′ st Parigini). A disp.: Facchin, Toninelli, Bertoncini, Kabashi, Gabrielloni, H’Maidat, , Bovolon, Luvumbo. All. Gattuso.

PORDENONE (4-3-3): Perisan; El Kaouakibi (25′ st Magnino), Stefani, Camporese, Falasco; Kupisz (18′ st Cambiaghi), Pasa (31′ st Valietti), Misuraca (18′ st Pinato); Ciciretti (31′ st Sylla), Tsadjout, Folorunsho. A disp.: Bindi, Mensah, Petriccione, Pellegrini, Zammarini, Chrzanowski, Sylla, Perri. All. Tedino.

ARBITRO: Paterna di Teramo. Assistenti: Nuzzi di Valdarno e Niedda di Ozieri. Quarto ufficiale: Marini N. di Trieste. Var: Mazzoleni di Bergamo. Avar: Preti di Mantova.

NOTE: ammoniti El Kaouakibi, Misuraca, Stefani e Gliozzi. Angoli: 1-4. Recupero: 0′ pt, 5′ st. Spettatori 2.065, incasso 29.857 euro.

P.G.