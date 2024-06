Lavori in corso: al via il progetto per giovani inoccupati

PORDENONE – Il Comune di Pordenone, attraverso il Settore Istruzione e Politiche Giovanili, ha avviato un progetto di inclusione “Lavori in corso”, che coinvolgerà giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni.

Un progetto pilota e apripista, per la prima volta applicato a livello comunale, che ripropone ciò che negli anni passati era stato realizzato dall’allora Provincia di Pordenone, per impegnare giovani inoccupati all’avvio di una professione in un periodo di inattività prolungata come quello estivo.

Trenta giovani, con particolare attenzione ai soggetti più scoraggiati e vulnerabili, al momento non occupati né inseriti in percorsi formativi, saranno impiegati nella manutenzione del verde, nella pulizia e nella cura di parchi cittadini e aree verdi pubbliche, previa formazione, supervisione e tutela da parte degli educatori partner del progetto.

I ragazzi, impegnati per circa 30 ore dal 15 al 30 giugno, con orari di lavoro dalle 8 alle 12 di mattina, saranno remunerati tramite voucher di lavoro accessorio. L’idea dell’Amministrazione comunale è di far proseguire il progetto anche nel periodo invernale.

Integrato all’interno del progetto “Nuove Energie – Esperienze Territoriali” e co-finanziata da ANCI attraverso le risorse del Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri, verrà realizzato in coprogettazione con alcuni enti del Terzo Settore del territorio, Ascaretto Coop. Soc. A R.L. Onlus, Another World Foundation ETS, Cooperativa sociale FAI e Fondazione Opera Sacra Famiglia, impegnati nel favorire lo sviluppo culturale, ambientale e sociale del territorio pordenonese, migliorare la qualità della vita dei cittadini e attuali gestori del Centro giovani diffuso e delle azioni di intercettazione, ingaggio e attivazione rivolte ai giovani pordenonesi.

GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali – S.p.A., che possiede uno specifico know how operando sin dal 1996 nella gestione del verde pubblico a Pordenone, valuterà insieme al Comune le aree di intervento e le attività che i giovani dovranno svolgere, collaborando con i tutor educativi messi a disposizione dei ragazzi dagli enti partner per la definizione della attività.

Questa collaborazione permetterà ai giovani di acquisire competenze pratiche e rafforzare buone abitudini ecologiche, inserendosi in un programma di educazione ambientale volto alla promozione di comportamenti ecosostenibili e alla cura dei beni comuni e delle aree pubbliche della città, insegnando loro il valore del lavoro e contribuendo così allo sviluppo del senso civico volto anche al decoro della città.

“Lavori in corso” non è l’unico esempio di impegno profuso per il mondo giovanile: l’Amministrazione comunale ha messo in pratica un ricco programma di eventi e progetti, che disegna un ecosistema cittadino a misura di giovani.

La prossima Estate a Pordenone, infatti, si preannuncia densa di iniziative che escono dalle attività programmate all’interno dei Centri Giovani, come il nuovo contest “Il tempo di una fotografia”, il concorso fotografico rivolto alla fascia d’età 15-30 anni con in palio premi per i migliori scatti fotografici che esplorano il concetto di tempo, raccontando attraverso le immagini il rapporto tra le diverse epoche e mettono in luce le esperienze e le prospettive delle diverse generazioni.

La partecipazione è gratuita e gli scatti selezionati saranno esposti dal 18 settembre al 1 dicembre 2024 in Galleria Harry Bertoia, in concomitanza con la mostra fotografica “Magnum sul set”.

Riparte “Young Corner”, il contest per giovani musicisti tra gli 11 e i 25 anni di Pordenone e provincia, che potranno esibirsi nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 giugno prossime sul palco dell’Ex convento di San Francesco con le loro band giovanili, esprimendo le loro passioni e capacità.