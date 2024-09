Lavori terminati sulla Rivierasca e riapertura della strada in anticipo

PORDENONE – Via Riviera del Pordenone ha riaperto oggi, 5 settembre, alle ore 16, in anticipo di alcuni giorni sul cronoprogramma e in perfetta coerenza con i tempi dichiarati dall’Amministrazione comunale e nonostante il maltempo delle ultime ore.

La riqualificazione della rete fognaria di Via Rivierasca è inserita nel maxi cantiere avviato lo scorso febbraio da HydroGEA, un’imponente opera di salvaguardia ambientale divisa in tre lotti, che ha comportato un investimento di 5 milioni di euro e che migliorerà la qualità ambientale in città, con l’obiettivo di efficientare la rete fognaria, unendo la dorsale che da Torre porta al depuratore comunale.

«La segnaletica provvisoria è stata già stesa su via Rivierasca – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Lidia Diomede- e l’impresa ha lavorato con molta rapidità per rendere percorribile la strada entro la riapertura delle scuole e permettere la circolazione regolare del trasporto scolastico. La viabilità è quindi garantita nel weekend durante gli eventi previsti nell’Estate a Pordenone, come il passaggio della carovana cicloturistica della Pordenone Pedala».

L’intervento di asfaltatura con la segnaletica definitiva su via Rivierasca avverrà nei primi mesi del 2025, quando il terreno si sarà compattato e assestato e non ci saranno pericoli di avvallamento.

La seconda fase dei lavori del secondo lotto di gronda sono già iniziati su Via San Marco e dureranno per circa 30 giorni.

Successivamente i lavori si concentreranno su Via Codafora (sublotto in partenza ad ottobre), per poi interessare l’innesto di Via Pola.

Terminato anche il parcheggio di via San Giuliano, sul quale è stato posato del calcestruzzo drenante e sono stati realizzati 100 posti auto per sosta libera.

Dopo lo sfalcio delle zone erbose avvenuto oggi da parte di Gea, il parcheggio riaprirà domani mattina alle 8:00.

«Ringrazio i tecnici di HydroGEA, le ditte intervenute quest’estate e gli uffici del Comune di Pordenone, Polizia Locale e Mobilità in primis, per l’ottimo lavoro svolto e in perfetto coordinamento -puntualizza l’assessore all’Ambiente, Mattia Tirelli-. Questo testimonia la sinergia importante che si è creata tra gli uffici dell’Amministrazione, le aziende partecipate e le ditte esecutrici, in una sfida decisiva e strategica come la realizzazione a l’ammodernamento delle infrastrutture del sottosuolo a partire dalla rete fognaria, che rende Pordenone una città sempre più moderna e al passo con i tempi».

La cantierizzazione di mezzi e materiali, che inizialmente occupava l’ultima fila del parcheggio Marcolin, la più vicina alla stazione dei treni, è stata spostata nella corsia 6 per permettere una più agevole uscita della auto dal parcheggio stesso.

Il complessivo intervento di riqualificazione della rete fognaria è iniziato a febbraio da via Revedole e sta comportando, su quel tratto, scavi di 4 metri di profondità e la sostituzione di una parte della tubazione dell’acquedotto, posata in polietilene al posto della precedente in cemento.

Purtroppo, le incessanti piogge cadute nei mesi di aprile, maggio e giugno scorsi, hanno rallentato il cronoprogramma iniziale, ma l’Amministrazione confida di riaprire la strada alla fine di ottobre prossimo.

Nelle prossime settimane verranno dati gli opportuni aggiornamenti alla cittadinanza sull’avanzamento del cantiere.