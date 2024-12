Liberazione Cecilia Sala, manifestazione libertà e giustizia il 4 gennaio

PORDENONE – MANIFESTAZIONE PER LA LIBERTÀ E LA GIUSTIZIA, Sabato 4 Gennaio – Pordenone, Piazza Cavour – Ore 16.00.

“Unitevi a noi – sottolinea Taher Djafarizad presidente Nedaday e cofondatore Unione attivisti iraniani in Italia – per far sentire la vostra voce! Sabato 4 gennaio, alle ore 16.00, in Piazza Cavour a Pordenone, ci sarà una grande manifestazione per chiedere la liberazione della giornalista Cecilia Sala, detenuta nel carcere di massima sicurezza di Evin, a Teheran, Iran. Questo evento vuole anche portare l’attenzione sulla situazione di tante altre donne incarcerate ingiustamente.

L’invito è rivolto a tutti coloro che credono nella libertà, nella giustizia e nell’uguaglianza. La partecipazione di molti è fondamentale: ogni presenza sarà un messaggio di speranza e sostegno per chi è privato della propria libertà senza giusto motivo.

Facciamo sentire il nostro supporto. Insieme possiamo fare la differenza! Vi aspettiamo numerosi”.