Loperfido (FdI): 42 milioni per Fvg “Governo sempre attento a regione”

PORDENONE – “Con lo stanziamento di 42 milioni per ristorare gli ingenti danni dell’alluvione che ha colpito il nostro territorio nel 2023 il Governo Meloni conferma l’attenzione per il Friuli Venezia Giulia. In tempi di ristrettezze di bilancio nessuno stanziamento è scontato”: lo scrive in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido.

“Un grazie al Governo, al ministro alla Protezione Civile Nello Musumeci e al “nostro” ministro Luca Ciriani, che con la sua esperienza passata in Regione proprio alla Protezione civile è il miglior ambasciatore possibile di fronte a questo tipo di calamità e urgenza”, evidenzia Loperfido.

“Il popolo friulano nella storia, che più volte ha dovuto far fronte a eventi calamitosi, si è sempre contraddistinto per capacità di ricostruzione e ripartenza, uno spirito incarnato da una Protezione Civile modello in Italia, e così ha già dimostrato in questi mesi nei paesi più colpiti. Con questi fondi – conclude l’onorevole Loperfido – il ripristino potrà essere ancora più efficace e completo”.