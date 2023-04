Loperfido (FdI), occupazioni abusive, “Polizia locale un esempio”

PORDENONE – “Faccio i miei personali complimenti alla Polizia Locale di Pordenone per le celerità nell’intervento di sgombero dell’abitazione di via Barcis.

Un plauso al comandante Maurizio Zorzetto, al commissario capo Nicola Candido e tutti gli agenti: un grande lavoro di squadra, d’intesa con le altre forze dell’ordine, che ha permesso di dare risposte immediate ai proprietari dell’immobile”: lo afferma il consigliere comunale e deputato Emanuele Loperfido, già assessore alla Sicurezza del Comune. Il coordinatore di Fratelli d’Italia Pordenone ci tiene a evidenziare: “Questa celerità non è affatto scontata, fra burocrazia, paletti vari e pensando a quanto accade quotidianamente, purtroppo, in molte altre città d’Italia dove le occupazioni abusive sono sempre più diffuse e sembrano incontrastabili.

A Pordenone la legalità e il diritto sono principi inviolabili, grazie a un’Amministrazione con ferma e chiara volontà politica, pronta a dare risposte appena un fenomeno inizia a manifestarsi. Un’Amministrazione che negli anni si è impegnata per aumentare il numero di vigili in dotazione al comando, investendo risorse, attivando bandi, investendo in addestramento e formazione. Abbiamo agenti pronti a intervenire con professionalità e competenza su più fronti”.

Il tema è all’ordine del giorno del Parlamento. “A livello nazionale, come Fratelli d’Italia, siamo molto attenti alle occupazioni abusive, su cui è stata presentata il primo marzo scorso – ricorda il deputato Loperfido – una proposta di legge a favore di legalità e stato di diritto, al fine di favorire provvedimenti rapidi ed efficaci. Scardiniamo una volta per tutte questa sorta di impunità e intoccabilità per gli occupanti introducendo l’arresto in flagranza e l’esclusione del rito abbreviato.

In parallelo, a livello territoriale come nazionale e insieme alle associazioni, devono anche essere attuate tutte le politiche più opportune per prevenire tali accadimenti, tenendo però ben presente che l’occupazione abusiva non trova giustificazione in alcun tipo di situazione di disagio”.

Conclude il coordinatore di FdI Pordenone: “L’occupazione dell’abitazione, frutto dei sacrifici di una vita del proprietario, è infatti una violenza insopportabile. A questo punto, in seguito a quanto accaduto nella nostra città, immagino saranno al nostro fianco anche gli amici del Pd”.