Loperfido (FdI) “Pronti a ottimizzare l’efficienza delle nuove Province”

PORDENONE – “Finalmente in Aula il provvedimento di rango costituzionale che, in linea con le potestà delle Regioni a Statuto Speciale, porterà alla ricostituzione delle province in Friuli Venezia Giulia. Un approdo tanto atteso e che arriva dopo l’iter in Commissione Affari Costituzionali. Come Fratelli d’Italia, d’intesa con tutto il centrodestra, da sempre abbiamo messo in evidenza l’assurdità della chiusura, voluta da una sinistra miope”, scrive in una nota l’onorevole di FdI Emanuele Loperfido.

“Nel provvedimento, per avere massima rappresentatività e democraticità, le Province sono inserite come enti di primo grado. Ovvero torneremo a votare per i Presidenti di provincia e i consiglieri provinciali. L’atto che in precedenza le aveva cancellate si è dimostrato un fiasco, sia dal punto dell’efficienza che della rappresentatività e soprattutto dal punto vista economico”.

Il deputato pordenonese guarda al futuro prossimo: “In parallelo con la discussione in Aula deve iniziare una fase fondamentale strategicamente. Come già annunciato come Fratelli d’Italia Pordenone creeremo una sorta di laboratorio per la definizione delle competenze delle future Province.

La loro ottimizzazione consentirà e favorirà, all’insegna della sussidiarietà e responsabilità, programmazione opere, realizzazioni e manutenzioni a supporto degli enti comunali, un rapporto diretto tra cittadino/utente e fornitore del servizio”.