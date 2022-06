Loperfido “Fdi sempre più centrale nel centrodestra”

PORDENONE – “Una grande soddisfazione ed un sentito ringraziamento a tutti i candidati, sindaci e consiglieri, agli iscritti, ai simpatizzanti che ci hanno consentito di raggiungere risultati e percentuali che ci pongono sempre più quale partito di riferimento di una parte crescente dell’elettorato” dichiara Emanuele Loperfido, coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni.

“Le prime letture ci dicono che in Provincia di Pordenone abbiamo più che triplicato i voti, passando, nella sommatoria dei comuni andati al voto domenica scorsa, dai 935 del 2017 ai circa 3000 del 2022”, confermando quel costante trend nazionale che sta vedendo Fdi sempre più primo partito, rivendica con orgoglio il coordinatore Loperfido.

“A Fontanafredda il nostro coordinatore comunale Antonino Landa ha dato vita una lista che ci ha portato ad essere primo partito, superando i 1000 voti, portandoci al 24.2%, con un notevole contributo alla vittoria del nostro sindaco Michele Pegolo, che ha vinto con la percentuale bulgara dell’80,7%.

A Prata di Pordenone la nostra Daya De Nardi ha portato il partito al 28.61%, una percentuale finora mai raggiunta, in Regione sicuramente, che l’ha condotta a sfiorare una vittoria in un testa a testa che ci ha appassionato sino all’ultima scheda, a dimostrazione della validità della candidata, della coalizione e del programma stilato nel giro di 2 mesi”

“Inoltre, il nostro rapporto con i coordinatori comunali e l’ascolto del territorio ci ha portato ad Azzano X a sostenere sin da subito Massimo Piccini, quale candidato che da sempre ha dimostrato un forte radicamento ed un riconoscimento elettorale che effettivamente si è concretizzato anche questa volta, confortando la nostra scelta, portando Fratelli d’Italia ad essere il primo dei partiti “tradizionali”, grazie al lavoro svolto dal coordinatore Giacomo Spagnol ed i suoi collaboratori.

Ora continueremo a lavorare al loro fianco per portare a casa un risultato elettorale importante, in un comune di centrodestra, come dimostrato dalla sommatoria dei voti dei due candidati di riferimento”

“Anche a Casarsa i nostri rappresentanti in lista hanno dato il loro importante contributo a sostegno della vittoria del Sindaco Colussi”

I complimenti, e la soddisfazione, giungono anche dal capogruppo al Senato Luca Ciriani, impegnato a Roma a commentare gli esiti elettorali su scala nazionale. “Fdi è sempre più centrale all’interno del centrodestra, una coalizione che per noi rimane la stella polare della nostra collocazione politica e che ci vedrà sempre più impegnati per garantire la sua unità, che è sinonimo di vittoria nelle prossime fondamentali tappe elettorali del 2023, con le Regionali a supporto del Presidente Fedriga e le elezioni Politiche per far vincere finalmente il centrodestra” conclude Ciriani