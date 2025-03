Loperfido (FdI) “Uso nuove tecnologie per acquisto droga preoccupante. Plauso a GdF Pordenone”

PORDENONE – “C’è grande preoccupazione, sia come Governo che nella comunità internazionale, per il crescente fenomeno di malevole utilizzo della tecnologia e in particolare delle transazioni in criptovalute, più difficili da controllare, con cui si creano delle piazze di spaccio virtuali.

È un tema ricorrente negli incontri interparlamentari. Per questo è da dare grande evidenza all’indagine della Guardia di Finanza di Pordenone, capace di fermare due giovani pordenonesi che si erano fatti recapitare hashish dalla Spagna. A loro il nostro plauso”: lo scrive in una nota l’onorevole Emanuele Loperfido, Presidente di Fratelli d’Italia Pordenone. “I finanzieri della nostra provincia hanno dimostrato ancora una volta grandi abilità investigative.

Non è facile per loro come per tutti i colleghi contrastare questi nuovi strumenti, e c’è da interrogarsi oltre che preoccuparsi perché a utilizzarli sono ragazzi così giovani, di appena 18 anni. Come Governo – conclude Loperfido – siamo impegnati nel potenziare le difese nei confronti del malevolo impiego della tecnologia per spaccio di droga e altri reati.

In parallelo investiamo nel rafforzare la prevenzione e l’educazione a stili di vita sani, che respingano fermamente, a tutte le età, l’insidia delle droghe”.