Luci spente sulle facciate dei palazzi pubblici

PORDENONE – Il Comune di Pordenone aderisce all’iniziativa WWF “Earth Hour 2022- Shape Our Future! ” in agenda per sabato 26marzo e per manifestare questo sostegno dalle 20.30 alle 21.30 spegnerà le luci di facciata del Municipio, Campanile San Marco, Museo civico d’arte, Museo di Storia Naturale, l’ex Convento San Francesco, Galleria Bertoia e Palazzo Cossetti sede amministrazione di Credite Agricole – Banca Friuladria

Un piccolo gesto simbolico – concordano gli assessori all’ambiente Monica Cairoli e all’urbanistica Cristina Amirante – per accendere un faro sull’importanza della riduzione del consumo energetico.

Il 2050 è il traguardo per arrivare a zero emissioni per cui è importante trovare l’equilibrio tra i fabbisogni energetici e la tutela del Pianeta. Tutti noi possiamo essere parte del cambiamento, aiuta anche il semplice gesto di spegnere la luce.