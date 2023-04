L’Under 14 neroverde vola alle finali nazionali

PORDENONE – Storica soddisfazione per il Settore giovanile del Pordenone. La squadra Under 14 ha conquistato l’accesso alla fase nazionale del campionato – mai successo prima in questa categoria – dopo il secondo posto finale della fase triveneta.

L’aritmetica qualificazione è maturata ieri dopo la vittoria per 8-2 sul Sudtirol B (Gjeci 3, Rajouani 2, Bianchet, Cecchini, Zanatta), mentre l’avversaria per la piazza d’onore, l’Hellas Verona, ha pareggiato 1-1 con la capolista Padova. Il girone si è quindi concluso con questa classifica: Padova 62 punti, Pordenone 58, Hellas Verona 56, Cittadella 41, LR Vicenza 40, Udinese 29, Sudtirol A 26, Trento 21, Venezia 20, Triestina 11, Sudtirol B, Arzignano 8.

Il Pordenone di mister Giulio Geremia ha collezionato 19 vittorie (di cui 10 consecutive), 1 pareggio e 2 ko. 96 i gol realizzati, 33 quelli subiti. Capocannoniere neroverde (e del campionato) Delis Gjeci, autore di 37 reti.

Nella fase nazionale il Pordenone – team “Gruppo Scudo” – sarà inserito in un girone con Padova e due formazioni della Lombardia.

Il sogno neroverde, quindi, continua. Il Settore giovanile del Pordenone vanta una tradizione importante, nella storia recente, di soddisfazioni nazionali. Da ricordare gli scudetti Under 17 2017/18 e 2018/19, la finale Under 16 2017/18 e lo scudetto Under 19 femminile 2021/22.