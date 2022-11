PORDENONE – Martedì 29 novembre, alle 17.30, nella Saletta Ex Convento di San Francesco, è in programma l’incontro con la cittadinanza e la presentazione del libro “Requiem sull’ottava nota” di Giovanni Taranto MAFIA: NORD vs. SUD Riflessioni sul fenomeno mafioso e le sue infiltrazioni nel nord-est.

…a volte sembra di risentire voci che si sperava sepolte nel secolo scorso: la mafia non esiste; non qui al Nord, figurarsi nel Nord-Est… mentre la criminalità organizzata, senza clamore, ha infilato i suoi tentacoli in ogni varco che le si è – inspiegabilmente? – socchiuso davanti.

Ne parlano ESMERALDA di RISIO,

Presidente Camera Penale di Pordenone, ALBERTO RUMIEL, Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, GIOVANNI TARANTO, Giornalista e Scrittore, RAFFAELE TITO Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, IGOR VISENTIN, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone.

Modera ANDREA ZAMBENEDETTI

Il Gazzettino.