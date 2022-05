Manifestazione Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil

PORDENONE – In occasione della celebrazione della Festa del Lavoro, le Segreterie di CGIL – CISL – UIL di Pordenone convocheranno la tradizionale manifestazione in città come negli anni precedenti alle restrizioni relative alla Pandemia. Le modalità delle celebrazioni saranno le seguenti:

ore 10.25 ritrovo e concentramento dei partecipanti in Piazza Martiri del Lavoro per depositare una corona di fiori al Monumento dei Caduti sul Lavoro;

Partenza del corteo verso Piazza del Municipio;

ore 11.00 arrivo del corteo in Piazza del Municipio ed interventi di CGIL –

CISL – UIL

La manifestazione sarà accompagnata dalla banda musicale.