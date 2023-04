Marky Ramone, sabato 22 aprile al Capitol

PORDENONE – Sabato 22 aprile, ore 20, Capitol. Un pezzo di storia del punk rock arriva a Pordenone per una serata evento

High Five For The Kids: evento benefico con Marky Ramone, Wardogs e Andrea Rock in concerto

E’ una serata a marchio Ramones per la raccolta di fondi da destinare alle attività dell’associazione L’isola che non c’è che da anni, grazie anche all’impegno di Andrea Rock, si occupa del sostegno ai bambini con disabilità attraverso attività collegate alla musica.

MARKY RAMONE, storico batterista della band americana insieme ai WARDOGS e ad ANDREA ROCK, presenterà il singolo PET SEMATARY/I DON’T WANT TO GROW UP, stampato su vinile in tiratura limitata e disponibile in formato digitale nelle maggiori piattaforme web.

Le tipiche sonorità punk californiane proposte dal live degli ANDEAD faranno da apripista al classico set Ramones proposto dai WARDOGS per due live che andranno a completare il dj set di MARKY RAMONE per un finale veramente esplosivo.

Imperdibile la mostra fotografica di HENRY RUGGERI (fotografo ufficiale Virgin Radio) dove poter ammirare scatti iconici ed inediti della band oltre a memorabilia e cimeli originali.

Special Guest dell’evento, direttamente da Virgin Radio, DJ RINGO, che condurrà una tavola rotonda dove verranno illustrati i vari aspetti realizzativi del progetto.

IL SINGOLO–PET SEMATARY/I DON’T WANT TO GROW UP

Sono i due super classici dei Ramones, PET SEMATARY e I DON’T WANT TO GROW UP, i pezzi che compongono il singolo realizzato a scopo benefico da MARKY RAMONE, WARDOGS ed ANDREA ROCK. Registrato tra Treviso e Milano, esce per le etichette Maninalto Records ed L.S.D Records, è stampato fisicamente su vinile 12” in edizione limitata ed è disponibile su tutte le principali piattaforme web audio in formato digitale a partire dal 20 Aprile.

L’obbiettivo del singolo è di raccogliere fondi per finanziare corsi di apprendimento della musica da destinare ai ragazzi dell’associazione “L’isola che non c’è” di Milano, associazione che da anni Andrea Rock, attraverso il progetto PGA (Punk Goes Acoustic) segue e sostiene attraverso un gran numero di attività.

Come in occasione del precedente singolo dei Wardogs (Go Mental/Dirt Off) una illustrazione di John Holmstrom (Punk Magazine – New York) impreziosisce la copertina del vinile mentre il mix ed il mastering sono eseguiti magistralmente da Marino De Angeli che con un tocco di modernità, unita alla magia del drumming di MarkyRamone, riesce a far rivivere ancora una volta il mito dei Ramones.

Biglietti in prevendita su Dice https://link.dice.fm/D1aeddeb4eb1