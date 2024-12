“Mercati 2024: Opportunità e Sfide tra Rally Azionari, Criptovalute in Crescita e Instabilità Economica”

Ecco il testo revisionato con le modifiche richieste:

Novembre 2024: Mercati tra Euforia e Incertezza

Il mese di novembre ha portato con sé un misto di entusiasmo e timori sui mercati finanziari. Wall Street ha segnato nuovi record storici, il Bitcoin ha raggiunto picchi impressionanti, mentre l’inflazione dell’Eurozona al di sotto delle stime apre la porta a possibili tagli dei tassi da parte della BCE. La vittoria elettorale di Donald Trump ha influenzato fortemente il sentiment, accentuando le divergenze tra i mercati statunitensi ed europei. Negli USA, i rendimenti obbligazionari sono saliti, mentre in Europa si è assistito a un sell-off legato all’ipotesi di nuovi dazi.

Sul fronte europeo, la crisi politica in Francia rimane un fattore di rischio, mentre negli Stati Uniti il Black Friday potrebbe fornire un’indicazione sulle prospettive per le vendite natalizie. Tuttavia, resta da vedere se il rally azionario del 2024 riuscirà a proseguire fino alla fine dell’anno.

Federal Reserve ed Equilibrio Economico

Negli Stati Uniti, la Federal Reserve si trova di fronte a un difficile equilibrio: da un lato deve controllare l’inflazione core (ancora elevata al 2,8% su base annua), dall’altro vuole evitare una politica troppo restrittiva che potrebbe indebolire il mercato del lavoro. In Europa, invece, la situazione appare critica, con Germania e Francia alle prese con crisi economiche e politiche.

Germania: Debolezza industriale marcata, con produzione in calo e problemi persistenti nel settore automobilistico.

Francia: Tensioni politiche sul bilancio 2025 e spread sui titoli di stato ai livelli massimi dal 2012.

L’indice PMI manifatturiero della Germania è stabile a 43,0 (ben sotto la soglia di crescita di 50), mentre la Francia registra il peggior calo di nuovi ordini dal 2020, con il sottoindice a 35,9, segnalando una “modalità di crisi”.

Mercato Azionario

I mercati azionari hanno visto gli Stati Uniti dominare il panorama globale. La scorsa settimana, il Eurostoxx50 è salito del +5.89%, mentre il Nikkei225 è rimasto pressoché stabile (-0.2%). Negli USA, l’S&P500 è cresciuto del +1.1%, il Nasdaq ha segnato un +0.7%, mentre il Dow Jones Industrial ha sovraperformato con un +1.4%.

A lungo termine, la dominanza statunitense è evidente. Dal 2000, gli USA hanno registrato una crescita del PIL superiore (+2.3% medio vs +1.0% in Europa), traducendosi in migliori performance di mercato e afflussi di capitale significativi (+1.1 trilioni di dollari contro -0.3 miliardi in Europa). Quest’anno, gli USA hanno segnato la maggiore sovra-performance rispetto all’Europa dal 1976 (+20%).

Materie Prime

Nonostante le promesse elettorali di Trump, percepite come inflattive, il mercato ha reagito positivamente alla possibilità di una riduzione dei rischi geopolitici, causando una flessione significativa dell’oro (-2,58% settimanale). I prezzi del petrolio sono calati di oltre il 3% in una settimana, con il Brent a 72,66 dollari al barile e il WTI a 68,32 dollari. Questa flessione riflette le aspettative di un eccesso di offerta nel 2025 e l’attenuarsi delle tensioni in Medio Oriente.

Valute e Criptovalute

L’euro è sceso ai minimi dal 2022, attestandosi a 1,0574 dollari (-4.19% da inizio anno), riflettendo il crollo dell’attività economica della zona euro. I dati PMI di novembre confermano questa debolezza, aggiungendosi alle crescenti aspettative di tagli dei tassi della BCE. Anche i rendimenti obbligazionari europei sono in calo, segnalando pressioni sul mercato.

Nel mondo delle criptovalute, il Bitcoin ha chiuso la settimana in lieve calo (-0.78%), ma rimane un leader indiscusso. Con un +130% da inizio anno, guida il settore, stimolando una crescita record dei fondi in criptovalute, che nelle ultime 8 settimane hanno raccolto 13.5 miliardi di dollari, circa un terzo della raccolta totale dal 2019 (+45 miliardi di dollari).

Considerazioni Finali

In un contesto così dinamico, ricco di opportunità ma anche di rischi, interpretare i mercati e pianificare strategie efficaci è cruciale. I cambiamenti macroeconomici e geopolitici, così come l’evoluzione dei mercati finanziari, richiedono analisi attente e un approccio personalizzato per cogliere al meglio le possibilità offerte dal mercato.

Per chi cerca di navigare questa complessità con maggiore sicurezza, approfondire le tendenze attuali e valutare il proprio posizionamento può fare la differenza nel raggiungimento degli obiettivi finanziari.

Dott. Alessandro Pazzaglia, consulente finanziario autonomo, www.pazzagliapartners.it