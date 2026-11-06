Mercati finanziari: il petrolio crolla, Wall Street corregge e i Midterm cambiano gli equilibri americani

Settimana dal 2 al 6 novembre 2026

La prima settimana di novembre si chiude con mercati finanziari particolarmente volatili, condizionati da una combinazione di fattori politici, geopolitici ed economici. Il risultato delle elezioni americane di metà mandato, le prospettive di distensione tra Stati Uniti e Iran, il brusco calo del petrolio e i crescenti interrogativi sugli investimenti nell’intelligenza artificiale hanno modificato rapidamente le aspettative degli investitori. In questo scenario, i mercati obbligazionari hanno mostrato una maggiore capacità di tenuta rispetto all’azionario, mentre l’oro ha recuperato parte delle perdite accumulate nelle settimane precedenti.

L’avvenimento politico più importante è stato senza dubbio l’esito delle elezioni di Midterm del 3 novembre, che hanno consegnato al Partito democratico la maggioranza sia alla Camera dei Rappresentanti sia al Senato. Si tratta di un cambiamento significativo per la seconda parte del mandato di Donald Trump, che dovrà confrontarsi con un Congresso meno favorevole all’approvazione delle proprie iniziative legislative. Il risultato elettorale è stato influenzato anche dalle preoccupazioni degli americani per il costo della vita, l’inflazione e le conseguenze economiche del conflitto in Medio Oriente.

Per i mercati, il nuovo equilibrio politico potrebbe tradursi in una maggiore difficoltà nell’approvazione di nuove misure fiscali e di spesa pubblica, ma anche in un rafforzamento dell’attività di controllo sulle grandi società tecnologiche. Un Congresso diviso rispetto alla Casa Bianca può favorire una situazione di stallo legislativo, con conseguenze non necessariamente negative per i mercati, soprattutto se viene ridotta la possibilità di interventi fiscali particolarmente espansivi. Rimangono tuttavia importanti margini di autonomia presidenziale in politica estera e commerciale, motivo per cui non sarebbe corretto considerare il risultato elettorale come una garanzia di cambiamento immediato delle strategie americane.

Le elezioni hanno contribuito anche a modificare le aspettative sul conflitto con l’Iran. La possibilità di una ripresa dei negoziati, attraverso la mediazione del Qatar, ha alimentato la speranza di una graduale riduzione delle tensioni nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi più importanti per il commercio mondiale di petrolio. I mercati hanno reagito rapidamente, ridimensionando il premio geopolitico che aveva sostenuto le quotazioni energetiche negli ultimi mesi.

Il Brent è sceso nell’area dei 98 dollari al barile, mentre il WTI si è portato intorno ai 90 dollari, con ribassi settimanali provvisori rispettivamente vicini al 16% e al 13%. Si tratta di movimenti particolarmente significativi, che dimostrano quanto le quotazioni del greggio siano oggi influenzate non soltanto dall’equilibrio tra domanda e offerta, ma anche dalle aspettative sull’evoluzione del quadro geopolitico. Il mercato sta anticipando uno scenario di maggiore disponibilità di petrolio e di minori rischi per i rifornimenti, anche se la situazione rimane fragile e un eventuale fallimento dei negoziati potrebbe provocare nuove tensioni sui prezzi.

Un aspetto meno evidente, ma altrettanto importante, riguarda i costi di trasporto del petrolio. Durante il conflitto, il Baltic Dirty Tanker Index, che rappresenta un indicatore dell’andamento dei noli delle petroliere, ha raggiunto livelli eccezionalmente elevati. Nella settimana dal 5 al 9 ottobre aveva registrato una media di 7.625 punti, con un aumento del 32% rispetto alla settimana precedente. Anche le tariffe delle VLCC, le grandi petroliere utilizzate sulle rotte tra Medio Oriente e Asia, avevano raggiunto valori straordinari, riflettendo le difficoltà operative, i maggiori costi assicurativi e la ridotta disponibilità di navi.

Per la settimana appena conclusa non sono disponibili rilevazioni pubbliche sufficientemente aggiornate e omogenee per determinare con precisione il valore del BDTI e la variazione settimanale dei noli sulla rotta Medio Oriente–Cina. Rimane però un elemento da non sottovalutare: mentre il prezzo del greggio può scendere rapidamente in risposta alle aspettative di pace, i costi logistici potrebbero richiedere più tempo per tornare alla normalità. Le petroliere devono infatti fare i conti con rotte alternative, maggiori tempi di navigazione, premi assicurativi elevati e possibili limitazioni operative.

Questa differenza tra prezzi del petrolio e costi di trasporto potrebbe avere conseguenze importanti anche sull’inflazione. Una riduzione persistente delle quotazioni energetiche sarebbe favorevole per famiglie e imprese, contribuendo ad alleggerire le spese per carburanti, trasporti e produzione industriale. Tuttavia, se i costi logistici dovessero rimanere elevati, parte di questi benefici potrebbe trasferirsi ai prezzi finali soltanto gradualmente. Sarà quindi importante osservare non soltanto il Brent e il WTI, ma anche l’effettiva normalizzazione dei flussi commerciali internazionali.

Sul fronte azionario, la settimana ha riportato al centro dell’attenzione la sostenibilità degli enormi investimenti nell’intelligenza artificiale. Dopo una lunga fase caratterizzata da aspettative di crescita particolarmente elevate, gli investitori stanno iniziando a interrogarsi sui tempi necessari affinché la costruzione di data center, infrastrutture tecnologiche e capacità di calcolo possa tradursi in ritorni economici adeguati. Società come Oracle, Meta e Alphabet stanno destinando risorse sempre più importanti a questi programmi, ricorrendo in alcuni casi anche al mercato del debito per finanziarli.

Il problema non riguarda necessariamente le prospettive industriali dell’intelligenza artificiale, che rimangono rilevanti, ma il rapporto tra investimenti, utili e flussi di cassa. Le valutazioni raggiunte da molte società tecnologiche incorporano aspettative di crescita molto ambiziose e diventano quindi particolarmente sensibili a eventuali delusioni. La correzione del Nasdaq riflette proprio questa maggiore selettività degli investitori, ai quali non basta più osservare l’aumento dei ricavi, ma interessa comprendere quanto capitale sia necessario per generarli e quale redditività potrà essere ottenuta.

Il nuovo equilibrio politico americano aggiunge un ulteriore elemento di attenzione. Un Congresso controllato dai democratici potrebbe intensificare il confronto sulla regolamentazione delle grandi società tecnologiche e sullo sviluppo delle infrastrutture energetiche necessarie per alimentare i data center. È comunque importante distinguere gli effetti già osservati sui mercati dalle possibili conseguenze legislative future, che dipenderanno dalle decisioni effettivamente adottate.

La debolezza della tecnologia americana ha inoltre riportato l’attenzione sulla concentrazione degli indici azionari. Le grandi società statunitensi sono presenti con pesi rilevanti non soltanto nel Nasdaq e nell’S&P 500, ma anche nei principali indici globali. Questo significa che un portafoglio composto da diversi ETF può risultare meno diversificato di quanto sembri, soprattutto quando gli strumenti selezionati condividono una parte importante delle stesse aziende. La rotazione osservata negli ultimi mesi verso settori più tradizionali e società Value rappresenta un segnale interessante, anche se non è possibile escludere nuovi recuperi del comparto tecnologico.

L’oro ha mostrato un andamento positivo nel corso della settimana, recuperando terreno fino all’area dei 4.050 dollari l’oncia, con un progresso settimanale indicativo del 4,5%, nonostante una flessione nella seduta di venerdì. Il metallo prezioso ha beneficiato della maggiore prudenza degli investitori e della temporanea discesa dei rendimenti obbligazionari. Rimane tuttavia sensibile all’andamento del dollaro e alle aspettative sulla politica monetaria americana. La sua presenza nei portafogli continua a offrire una possibile diversificazione, ma non deve essere interpretata come una garanzia di protezione in ogni fase di mercato.

Sul mercato valutario, il cambio euro-dollaro si è mantenuto nell’area di 1,12, mostrando un moderato recupero della moneta europea rispetto alla fine di ottobre. Il dollaro continua a beneficiare della relativa solidità dell’economia americana e dei rendimenti ancora elevati dei Treasury. Per gli investitori europei, le oscillazioni valutarie rimangono quindi un elemento importante nella valutazione delle performance degli investimenti internazionali, soprattutto quando la componente azionaria americana non è coperta dal rischio di cambio.

Il mercato obbligazionario ha mostrato segnali di maggiore stabilità, beneficiando inizialmente del ritorno degli acquisti sui titoli governativi. Il Treasury americano a dieci anni si è mantenuto nell’area del 4,8%, mentre il Bund tedesco decennale è sceso intorno al 3,2%. La riduzione dei rendimenti riflette sia la ricerca di maggiore sicurezza durante la correzione azionaria, sia la possibilità che un calo persistente del petrolio possa contribuire a contenere le pressioni inflazionistiche.

Il quadro rimane comunque complesso. Negli Stati Uniti, i dati sul mercato del lavoro continuano a mostrare una certa solidità e questo potrebbe indurre la Federal Reserve a mantenere un orientamento monetario restrittivo più a lungo del previsto. Anche in Europa, le decisioni della BCE dipenderanno dall’evoluzione dell’inflazione e dalle prospettive di crescita economica. Per gli investitori obbligazionari, i rendimenti attuali rappresentano un’opportunità interessante, ma la gestione delle scadenze rimane fondamentale per contenere la sensibilità dei portafogli a eventuali nuovi rialzi dei tassi.

Le conseguenze della discesa del petrolio saranno differenti tra i vari settori economici. Le società energetiche potrebbero risentire di prezzi del greggio inferiori, mentre trasporti, industria e attività maggiormente esposte ai consumi energetici potrebbero beneficiare di una riduzione dei costi. Molto dipenderà però dalle ragioni del ribasso: una diminuzione legata alla distensione geopolitica rappresenterebbe un elemento generalmente favorevole per l’economia, mentre una discesa provocata da un rallentamento della domanda mondiale avrebbe implicazioni meno positive per la crescita e gli utili aziendali.

Nel complesso, la prima settimana di novembre evidenzia un cambiamento nelle priorità degli investitori. La politica americana torna a incidere sulle aspettative economiche, il petrolio anticipa una possibile distensione geopolitica e l’intelligenza artificiale entra in una fase nella quale la sostenibilità finanziaria degli investimenti diventa importante quanto il loro potenziale tecnologico. Parallelamente, i titoli di Stato recuperano interesse come componente di equilibrio dei portafogli, pur rimanendo esposti alle oscillazioni dei tassi.

Per gli investitori, ritengo che questa fase richieda soprattutto attenzione alla qualità della diversificazione. Non si tratta necessariamente di ridurre indiscriminatamente l’esposizione azionaria o di modificare le strategie sulla base delle notizie di una singola settimana, ma di verificare la concentrazione sui grandi titoli tecnologici, il corretto equilibrio tra aree geografiche e settori e la sensibilità della componente obbligazionaria alle variazioni dei rendimenti.

La lezione che arriva dai mercati è che gli scenari possono cambiare molto rapidamente, mentre gli obiettivi di investimento devono mantenere una prospettiva di medio-lungo periodo. Un portafoglio ben costruito non deve necessariamente anticipare ogni movimento, ma essere in grado di affrontare fasi economiche differenti senza perdere coerenza con le esigenze e la capacità di rischio dell’investitore.

Dott. Alessandro Pazzaglia, consulente finanziario indipendente, www.pazzagliapartners.it