PORDENONE – In occasione della 31^ edizione del Pordenone Music Festival, domenica 29 novembre, dalle 9.30 alle 12.00, la sede della Scuola di Musica Farandola, in via Molinari 41 ospiterà un incontro di approfondimento dal titolo “La musica e le arti per una educazione scolastica di comunità”.

Protagonista dell’appuntamento sarà Luca Fabio Bertolli, psicologo, psicoterapeuta e ricercatore, ideatore delle progettualità di “Musicandola – Progetto socio educativo musicale integrato”, promosso dalla stessa Farandola aps.

L’iniziativa, presente per il quarto anno nel calendario del Festival, porterà alla riflessione e al confronto sul valore dei linguaggi artistici e musicali nei percorsi educativi e di prevenzione, sia all’interno della scuola sia nel più ampio contesto della comunità.

Al centro dell’incontro il ruolo dell’estetica e della creatività nei processi di cooperazione e crescita di bambini e ragazzi. Attraverso una prospettiva che intreccia ricerca, esperienza educativa e linguaggi artistici, Bertolli approfondirà come la musica e le arti possano diventare strumenti preziosi per favorire la relazione, la condivisione e la partecipazione, offrendo al tempo stesso a insegnanti, educatori e a tutte le figure coinvolte nei processi formativi nuovi spunti per costruire relazioni educative significative.

La partecipazione è gratuita, con preiscrizione obbligatoria e fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni e per ricevere il modulo di iscrizione è possibile contattare la segreteria della Scuola di Musica Farandola all’indirizzo email [email protected] oppure chiamando il 340 0062930