Minacciava di gettarsi dalla finestra, salvato dalla Polizia

PORDENONE – Gli agenti di polizia della Squadra Volante di Pordenone sono riusciti a dissuadere dal proposito suicida un giovane di 27 anni che minacciava di gettarsi da una finestra.

Il fatto è avvenuto alle 13.55 di venerdì 19 maggio, quando gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico “Squadra Volante” della Questura di Pordenone, insieme a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” di Padova, sono intervenuti a Pordenone in piazzale Palatucci, nei pressi dell’immobile industriale in stato di abbandono denominato “ex birreria” per la segnalata presenza di un uomo in piedi sul davanzale di una finestra del terzo piano con intenti suicidi.

Il poliziotti riuscivano prontamente a raggiungere il giovane all’interno dell’immobile, dissuadendolo dai suoi propositi e conducendolo in sicurezza all’esterno dell’edificio per il successivo ricovero presso il locale ospedale civile.

Si tratta di un 27enne cittadino afgano, residente in Pordenone, titolare di permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria valido fino al 21.05.2023.

Ultimati i controlli sanitari l’uomo è stato condotto presso gli uffici della Questura al fine di accertare la motivazione del gesto allo stato tuttora sconosciuta.

Il 27enne, privo di precedenti di polizia, risultava infatti in possesso dei documenti richiesti dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Pordenone presso il quale aveva un appuntamento già fissato per il 06.06.2023 per l’espletamento delle pratiche per ottenere il permesso di soggiorno per lungo periodo.