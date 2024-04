Motori, il pordenonese Giannelli (MRC Sport) pronto al debutto nel campionato nazionale Challenge

PORDENONE – E’pronto per l’esordio Angelo Giannelli. Il 22enne pilota pordenonese, portacolori della scuderia MRC Sport, nel fine settimana del 21 aprile a Vallelunga inizierá la sua avventura agonistica nel campionato National Gt Challenge 2024 al volante di una Ferrari 488 Challenge.

E’il coronamento di un percorso iniziato nel 2016 con le prime gare a bordo dei go kart, quando il giovane Giannelli aveva 15 anni, proseguito in maniera lusinghiera con la vittoria nel campionato triveneto tre anni dopo, e poi con il passaggio alle ruote coperte. Nel 2023 ha ottenuto la licenza per poter guidare in competizioni agonistiche vetture da GT3 e GT4. “Diventare un pilota professionista é il mio sogno fin da quando ero bambino – spiega – ora sono al primo step importante. Una passione che mi coinvolge a tempo pieno perché fare il pilota non significa solo guidare una vettura. E’un’attivitá complessa che parte dalla preparazione fisica e si compone anche di aspetti imprenditoriali, tra i quali la ricerca di sponsor e sostenitori per fare fronte allo sforzo economico che in questo sport é notevole. A tal proposito ringrazio l’impresa Tolusso Costruzioni, mio main sponsor nel campionato dove mi sto preparando a competere”. Le ultime settimane sono diventate febbrili per Giannelli, tra shake down e test in attesa di scendere in pista nel famoso autodromo di Vallelunga a Campagnano di Roma.

“Una delle vocazioni della nostra scuderia – spiega Giacomo De Luca, presidente del sodalizio motoristico di Brugnera – é quella di essere una palestra per giovani piloti e navigatori di talento, meglio ancora se appartengono al nostro territorio. Anche per noi é una prima volta. Da scuderia di rally con Angelo esordiamo ora anche in pista”.

“Questo debutto – riprende Giannelli – é un punto di arrivo, ma allo stesso tempo un punto di partenza verso altri obbiettivi, in primis l’affermarmi nel motorsport agonistico. Per questo continueró ad impegnarmi dentro e fuori dall’abitacolo”.