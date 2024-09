Motori, Sandra Castellani ritorna ai rally nel deserto

PORDENONE – Sandra Castellani riparte per una nuova avventura. Nome e volto celebri nel Motorsport di casa nostra, la copilota pordenonese, portacolori della scuderia MRC Sport Brugnera, partirá mercoledi 25 settembre alla volta del Marocco, dove prenderá parte al Pionniers Classic 2024, celeberrima gara di cross country nel deserto, tenendo le note del pilota Maurizio Traglio. “Dopo L’Artugna Race 2023, l’Italian Baja 2023 e l’Artugna Race 2024 disputati insieme a Pordenone, fra pochi giorni sarò nuovamente in equipaggio con Maurizio. E’ pilota di grandissima esperienza con all’attivo molte Dakar e molti rally in terra d’Africa e Tecnosport Rally (il Patron è proprio Maurizio Traglio nde) è un Team conosciutissimo nell’ambiente 4×4 sin dagli anni ‘80-’90, team che ha sempre annoverato tra le sue fila equipaggi di gran rilievo. Oggi Tecnosport Rally si dedica ai veicoli classici con i quali, tra le altre, compete in Dakar Classic.

Per me sarà una nuova esperienza dopo moltissimi anni di assenza dalle corse africane, quindi l’emozione è elevatissima”.

Il Pionniers Classic 2024, è una competizione dedicata a veicoli storici ed è una formula di velocità e non di regolarità, attraverserà il Marocco da cima a fondo tra piste e dune.

Sicuramente gara spettacolare dal punto di vista geografico e sicuramente molto impegnativa dal punto di vista tecnico e fisico.

“Tecnosport schiererà alla partenza diversi equipaggi tra cui il nostro – continua Castellani – Auguro a tutti noi di Tecnosport prima di tutto di divertirci e poi, ovviamente, di arrivare al traguardo cogliendo il miglior risultato possibile. Grazie a tutto lo Staff Tecnosport che, da sempre, assiste tecnicamente e coccola tutti i suoi equipaggi ed i suoi mezzi con cura e professionalità”.

Il Pionnier 2024 si snoderá su un percorso di 2000 km cronometrato in 7 tappe vi porterà sulle orme storiche della Dakar.

Questa edizione promette un susseguirsi di magnifici paesaggi che danno il primo posto alla navigazione tra piste leggendarie e nuovi percorsi attraverso pianure africane, montagne, erg, piste sabbiose, immensi altipiani scavati da valli selvagge e laghi secchi. Le verifiche tecniche e amministrative si svolgeranno il 26 e 27 settembre 2024 a Oujda e saranno seguite da un collegamento al bivacco Aïn-Béni-Mathar che chiuderà questa prima giornata.

Dal 28 settembre 2024 gli equipaggi attraverseranno l’immensità dell’altopiano di Rekkam per raggiungere Bouârfa, poi 2 prove speciali nello stesso giorno li porteranno ai piedi delle dune di Merzouga. M’hamid, Foum Zguid, Icht saranno le mete delle tappe successive.

Termineranno con 2 nuove prove speciali, l’arrivo avverrà nel grandioso sito di Plage Blanche. La consegna dei premi avrà luogo presso l’Oasis Palm Hotel di Guelmin.

Il VSD Pionniers Classic 2024 manterrà sicuramente le sue promesse, un vero rally-raid 100% Classico nel deserto marocchino. Nel frattempo Tecnosport era presente nello scorso week end al Baja dello Stella con l’equipaggio Rossi – Parravicini.