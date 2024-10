Motorsport, Andrea Acquas (MRC Sport) vince il campionato sardo di Slalom

BRUGNERA – Andrea Acquas, pilota della MRC Sport, ha vinto il Campionato Regionale ACI Sport Sardegna Slalom 2024. Una competizione dominata dal driver nuorese, che a bordo della sua Radical Prosport ha ottenuto due primi posti ( ad Oliena nella gara di casa e ad Arbus), tre secondi (Loceri, valida anche per il campionato italiano, Gavoi e Bono) ed un terzo a Cala Gonone, domenica scorsa, quando comunque i punti per vincere il campionato erano giá in saccoccia. “Una bella soddisfazione – ha detto – era l’obbiettivo che mi ero prefissato ad inizio stagione e sono riuscito a raggiungerlo. La macchina ha ancora grandi potenzialitá e mano a mano che passano le gare il feeling aumenta. Ringrazio i miei sostenitori e la MRC Sport”. La scuderia friulana da anni é presente anche in Sardegna con una sorta di “succursale”e con un manipolo cospicuo di piloti che non di rado conquistano piazzamenti importanti nell’isola e anche nel continente.

