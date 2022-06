Musica, ExConventoLive espone il programma 2022

PORDENONE – È stato presentato nella saletta dell’Ex convento di San Francesco il programma di ExConventoLive, contenitore di rassegne sperimentali e d’avanguardia in ambito musicale e multimediale, in programma per l’Estate a Pordenone 2022 e per i mesi a seguire.

Spiega il sindaco Alessandro Ciriani: «ExConventoLive è una delle rassegne più originali ed importanti della nostra città che nasce da un progetto ampio di cultura con lo scopo di intercettare gusti diversi. Non parliamo soltanto di musica ma di cultura in generale, che arricchisce il calendario di Estate a Pordenone e rappresenta una punta di diamante e un punto di forza di quella creatività ed effervescenza culturale di Pordenone ancora sconosciuta a molti.

È proprio attraverso questa rassegna di alto livello internazionale che puntiamo ad arrivare anche a quelle persone. Secondo alcuni, ospitare questo evento presso l’antica location dell’ex convento di San Francesco va considerato un oltraggio. Non per noi, che crediamo fermamente nelle occasioni di contaminazione culturale come questa».

Afferma Claudio Scircoli, presidente dell’Associazione Convivialia APS, capofila e curatrice del progetto: «Parlando di arte e cultura, quando si cita Pordenone non si può fare a meno di pensare alla sua inclinazione e capacità di coltivare avanguardie, sin da fine degli anni 70 e forse anche prima. Questa capacità è, secondo noi, il primo ‘vero’ asset culturale della città. Un approccio non convenzionale lo si percepisce sottopelle in diverse espressioni culturali cittadine, ed ExConventoLive ha assunto il ruolo di collettore, aggregatore e supporto per molte di esse.

Riconvertire l’uso di questa location come casa per le performance d’arte contemporanea ha dato spazio a decine di artisti e collettivi internazionali, e localmente a tutte quelle espressioni “minori” per audience ma non per qualità, per le quali sarebbe impossibile esprimersi in spazi convenzionali».

I punti chiave di ExConventoLive dell’estate 2022 sono sostanzialmente tre: l’intensificazione del calendario durante i mesi estivi attraverso un collegamento con l’Estate a Pordenone, migliorandone l’offerta, la sempre più stretta collaborazione con istituti di cultura italiani ed esteri (tra cui quello francese, tedesco e giapponese) e, novità rispetto alle passate edizioni, l’aver fatto confluire all’interno della rassegna artisti più conosciuti, per ottenere ancora maggiore visibilità. Numerose sono le associazioni culturali delle province di Udine, Gorizia e della pedemontana pordenonese che hanno presentato domanda per partecipare ad ExConventoLive, riconoscendo il merito a questa manifestazione di offrire spazio e visibilità in un ambito sperimentale e d’avanguardia messo spesso da parte.

Spiega l’assessore alla cultura e grandi eventi Alberto Parigi: «L’Estate a Pordenone presenta quest’anno un cartellone assolutamente poliedrico. Si va dalle iniziative più popolari a quelle spiccatamente d’avanguardia ed anticonvenzionali ed ExConventoLive fa parte di quest’ultima categoria.

Si tratta di una rassegna culturale sicuramente più piccola d’altre per quantità di eventi, ma di livello assolutamente internazionale per la qualità degli artisti che vi prendono parte. Rappresenta infatti un forte richiamo per un pubblico internazionale e, per questo, ha una significativa ricaduta turistica, inserendosi tra i tesori culturali della nostra città».

Il programma comprenderà tre eventi che avranno luogo la prima metà di luglio tra l’ex convento di San Francesco ed il parco del castello di Torre (Fujia e Mijaghi, Crack Cloud – opening act Korobu, Kassa Overall), mentre da fine settembre a fine novembre saranno ospitati solo all’ex convento Festival ‘Congedi’ ass. Cave, Balmorhea, Ricò Circo (madame Rebinè), Astrid Enberg, Guerilla Toss e infine ‘Indastria’ circolo fotografico Riflessi. Ancora in via di definizione le date di un collettivo teatrale (Sancho Panza) e di uno di musica elettronica/ambient (Ghost City Collective).

Gli eventi estivi di ExConventoLive saranno pubblicati sul sito www.comune.pordenone.it/estate .