Natale a Pordenone 2022, tanti eventi. Si parte il 3 dicembre

PORDENONE – Si avvicina la festa più bella dell’anno, tanto amata da grandi e piccini, che riunisce le famiglie attorno all’albero per lo scambio di doni e per trascorrere del tempo in serenità.

Nonostante le difficoltà di questo particolare momento storico, l’amministrazione ha organizzato un Natale a Pordenone ricco di eventi per ragazzi e famiglie, che faccia vivere questo periodo di festa con spensieratezza, donando a tutti nuove speranze per il futuro.

L’assessore alla cultura e grandi eventi Alberto Parigi ha presentato nei dettagli il programma.

L’inaugurazione avrà luogo sabato 3 dicembre alle 17.30 in piazza XX Settembre, dove saranno accesi l’albero e le luminarie del centro città e verrà ufficialmente aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

La cerimonia si terrà presso il palco di piazza XX Settembre alla presenza del sindaco Ciriani e dell’assessore Parigi. Grande novità dell’edizione 2022 è la realizzazione di un maxi Tronchetto di Natale della lunghezza di 10 metri, preparato sotto il palco dagli abili pasticceri della scuola IAL FVG i quali, al termine dell’assemblaggio, lo distribuiranno tra i presenti.

Nel frattempo si potrà assistere all’esibizione del coro dei bambini della scuola primaria Rosmini e della secondaria di primo grado Lozer, oltre alla recita di due poesie da parte dei bimbi dell’istituto comprensivo Pordenone centro. Seguirà per i più grandi un video dj set con Marco Ossanna.

«No ad un Natale triste che deprime lo spirito e l’economia locale!»

Questo è il messaggio che vuole lanciare l’Amministrazione Comunale, credendo fermamente che sia indispensabile organizzare una festa capace di risollevare gli animi, in grado di sfidare la crisi pur tenendone inevitabilmente e responsabilmente conto.

Natale a Pordenone 2022 sarà concentrato nel centro città senza tuttavia trascurare i quartieri. Regista di questo grande evento è il Comune di Pordenone, che ha coinvolto associazioni, negozi e commercianti, strutture ricettive ed alberghi, oltre agli stessi quartieri che hanno collaborato attivamente all’organizzazione di eventi al di fuori del centro.

Ma quali sono le novità significative di questa edizione?

Innanzitutto, presso piazza XX Settembre sarà allestito il Villaggio natalizio, totalmente green grazie ad abeti e luci a led, con una veste studiata ad hoc sulla quale spiccano le sagome di schiaccianoci ed alberi.

Nel villaggio si esibiranno, nelle serate di venerdì 9 e 16 dicembre, alcune band di giovani musicisti e cantanti che hanno partecipato alla selezione di Young Corner. Un palcoscenico per i ragazzi, quindi, che va a sommarsi a quello presente in Galleria Harry Bertoia, dov’è allestita la mostra fotografica dedicata ai giovani che hanno partecipato al concorso fotografico “Pordenone Sorprendimi!”. In questi ultimi anni l’amministrazione comunale sta investendo molto sul tema dei giovani e crede fortemente che anche loro vadano coinvolti in tutti gli eventi cittadini.

Nella stessa piazza ci saranno anche le tradizionali casette enogastronomiche a cui si aggiungono quelle dell’artigianato locale, che daranno la possibilità a tutti di effettuare degli acquisti a km zero. Una di queste casette è riservata all’Associazione Bambini e autismo, mentre in corso Garibaldi saranno montate delle casette che venderanno prodotti tipici delle varie regioni italiane.

Ancora in piazza XX Settembre si potrà trovare la casa di Babbo Natale, dove tutti i più piccoli potranno portare la loro letterina da recapitare a Santa Claus. È rivolta particolare attenzione al mondo dell’infanzia e delle famiglie anche attraverso il servizio di babycare presso la Biblioteca Civica per consentire ai genitori di partecipare agli eventi cittadini, potendo così visitare in tranquillità le strutture museali e culturali, e riuscendo a ritagliare del tempo per gli acquisti.

In piazza Risorgimento sono in programma attività ludico laboratoriali per i bambini a cura di Melarancia e ci sarà anche il Trenino delle feste, messo a disposizione da ATAP, che correrà per le vie del centro per far divertire i più piccoli tra le luminarie del centro.

Altre attrazioni per bambini e ragazzi? La pista di pattinaggio sul ghiaccio, aperta in piazza XX Settembre dal 3 dicembre al 12 febbraio 2023 e la giostra dei cavalli in piazzetta Cavour.

Le luminarie saranno disposte in centro e saranno tutte a led per una scelta di risparmio energetico. Alcuni sponsor privati sosterranno le luminarie dei corsi e l’illuminazione dell’albero in piazza.

Numerosi eventi si svolgeranno in piazza XX Settembre, con il DJ set e con animazione presso il Villaggio natalizio.

Invece lungo i corsi di Pordenone ci saranno la Street Band ed il Gospel on the Road, ovvero la versione natalizia del Blues on The Road. Si tratta di un festival di una giornata – che si svolge in concomitanza con le aperture dei negozi – che ha riscontrato uno straordinario successo nell’edizione estiva e che consiste in una serie di esibizioni diffuse di gruppi musicali lungo tutto il centro cittadino.

Per quanto riguarda l’ambito culturale, saranno visitabili le numerose mostre presso le sedi espositive della città, presso le quali sarà possibile accedere a prezzo scontato acquistando il biglietto unico, ultima tra le novità culturali di Pordenone.

Grande evento della kermesse natalizia è il Capodanno in piazza, durante il quale si esibirà una band di fama internazionale quale il James Taylor Quartet che, assieme a Lino Lodi e a Stefano Mango, animerà l’ultimo dell’anno di migliaia di persone. L’epifania, con l’accensione dei tradizionali falò e l’arrivo della Befana, sarà festeggiata presso vari quartieri della città, da San Gregorio alla Comina, da Villanova al Sacro Cuore. Il 6 gennaio, poi, scenderà dal campanile di San Marco, grazie all’aiuto dei Vigili del Fuoco di Pordenone.

Per finire sarà indetto dall’associazione Sviluppo e Territorio un concorso che andrà a premiare le vetrine natalizie più belle, meglio addobbate o più caratteristiche. Tutti i cittadini potranno votare attraverso i social di C’entro anch’io e per i vincitori sono previsti dei riconoscimenti da parte di Sviluppo e Territorio.

In fatto di comunicazione, si è voluto far conoscere il calendario delle feste e delle attività natalizie intervenendo maggiormente sulla parte digitale e meno su quella cartacea, evitando spreco di carta e veicolando un messaggio green. Il libretto cartaceo col calendario degli eventi natalizi sarà consegnato a tutti i bambini delle scuole materne, elementari e medie di Pordenone, che avranno così modo di consegnarlo a casa.

Sarà comunque possibile trovare i libretti cartacei col programma del Natale 2022 anche presso le casette in piazza XX Settembre. Il programma sarà comunque scaricabile dal sito del Comune.

Dichiara l’assessore alla cultura Alberto Parigi: «È un Natale denso di iniziative in centro e nei quartieri, per sfidare preoccupazioni e crisi, risollevare gli animi, sostenere l’economia cittadina. Un Natale di luci – a led, per evitare sprechi – distribuite con responsabilità, tenendo conto del momento ma senza rinunciare ai colori. Ed è un Natale di novità e graditi ritorni, dal villaggio natalizio al Gospel on the road, dalle Street band alle band giovanili, dalle casette di artigianato al servizio di babysitting, senza mai dimenticare i presepi, simbolo del Natale cristiano».

Interviene Andrea Malacart, manager di Sviluppo e Territorio: «Come ogni anni ci occupiamo del mercatino di Natale presso le casette per promuovere i prodotti del territorio. Quest’anno abbiamo partnership con le migliori aziende enogastronomiche ed artigianali della nostra terra ed alcune di queste ci hanno chiesto espressamente di poter partecipare alla kermesse natalizia, cosa che ci rende particolarmente orgogliosi.

Immancabile sarà la casetta di Bambini e autismo, il partner più caro che abbiamo, presso la quale sarà possibile acquistare degli oggetti realizzati dai bimbi, con un intento prettamente solidale.

Conclude Michele Malacart, presidente dell’associazione Complotto Adriatico:

«Visto il successo del format degli scorsi anni, quando si sono ritrovate in piazza XX Settembre migliaia di persone, il Capodanno di quest’anno presenterà una band internazionale della scena funky pop soul jazz quale James Taylor Quartet, con dj set ragge e world music a cura di Steve Giant e con la mitica reunion di Lino Lodi e Stefano Mango, che dopo tantissimi anni si esibiranno assieme, replicando i dj set degli anni ’90.

Il Natale a Pordenone si concluderà l’8 gennaio 2023.