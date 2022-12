Natale a Pordenone, acceso l’albero. Numerosi gli eventi

PORDENONE – Inaugurazione in 2 tempi per il Natale a Pordenone: causa maltempo ieri, sabato 3 dicembre, in piazza XX Settembre sono state avviate le casette e la pista di ghiaccio e c’è stata l’accensione simbolica delle luminarie, con i discorsi istituzionali del sindaco Alessandro Ciriani e dell’assessore alla Cultura Alberto Parigi.

Martedì 6 alle 18.30 ci saranno il taglio della torta: un maxi tronchetto di Natale da 10 metri preparato sotto il

palco dai pasticceri dello Ial, che lo distribuiranno ai presenti; l’esibizione del coro dei bambini della scuola primaria Rosmini e della secondaria di primo grado Lozer, la recita di poesie da parte dei bimbi dell’istituto comprensivo Pordenone centro e la musica accompagnata dalle immagini del video dj set di Marco Ossanna che ripercorrerà la storia della musica attraverso video inediti e i successi di tutti i tempi.

“Nel nostro intento – hanno detto Ciriani e Parigi – confidiamo che il Natale risollevi gli animi, dando ossigeno all’economia locale. Un Natale anti crisi, di serenità e allegria, con un occhio al contenimento dei costi e spazio alle associazioni. Il Capodanno sarà meno internazionale, ma divertimento e, a questo proposito, ringraziamo gli sponsor per il contributo”.

Tanti gli eventi, fino all’8 gennaio. Oggi, 4 dicembre, alle 10 in piazza Risorgimento Ludobus di Melarancia per grandi e piccoli, alle 11 nel convento di San Francesco “I concerti della corte” e, alle 15, laboratori creativi e storie magiche sempre a cura di Melarancia nella sede di viale Dante 17; alle 16 il film “Lo schiaccianoci e il flauto magico” al nuovo cinema Don Bosco, alle 16.30 a Torre saranno accese le luminarie. Alle 18 alle casette in Piazza XX Settembre Videocult by Massimo Rossini.

Di sicuro interesse, alle 16, l’inaugurazione dello scenografico presepe realizzato sotto il portico del chiostro della biblioteca dal bar Le Ciaccole, con castagnata e finalità solidale (per l’Airone di Porcia).