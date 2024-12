Natale a Pordenone, eventi dal 13 al 16 dicembre

PORDENONE – Pordenone si illumina di magia per il Natale 2024 con un programma ricco di eventi pensati per grandi e piccini. Dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, la città si trasforma in un magico villaggio natalizio, offrendo un’ampia gamma di attività culturali, musicali, teatrali e di intrattenimento.

Ecco alcuni degli eventi più importanti in programma:

Venerdì 13 dicembre

Il weekend si apre alle ore 15:30 al Centro culturale di Casa Zanussi con il “Pianoforte sacro”, concerto dei migliori talenti dei conservatori del Friuli Venezia Giulia. Teodora Kapinkovska al pianoforte interpreterà trascrizioni di Liszt, Bach e nuove composizioni appositamente commissionate da Fabio Cuccu.

Festeggiamenti per bambini e famiglie alle ore 15:30 con le ancelle di Santa Lucia, che distribuiranno dolciumi e saluteranno i bambini della Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore e delle Scuole Primarie IV Novembre. Alle ore 16:30 al Polisportivo di Borgomeduna arriva Santa Lucia con l’asinello Fiocco e l’Associazione Torre distribuirà leccornie ai più piccoli.

Alle ore 18:00, al Museo archeologico del castello di Torre, conferenza sui siti di archeologia industriale a Pordenone, con il dott. Luca Marigliano di Studio Eupolis.

L’atmosfera natalizia pervade piazza XX Settembre dove, dalle ore 18:30, la luce si spegnerà e le candele si accenderanno nello spiazzo delle Casette con in sottofondo la musica di Dj Zellaby.

Alle ore 20:00, alla Chiesa del Beato Odorico in via Beata Domicilla, concerto di musica classica con l’Orchestra d’archi Blanc diretta dal Maestro Riccardo Pes.

Alle ore 20:30, alla Chiesa di San Francesco d’Assisi in piazza San Gottardo, concerto parrocchiale di Natale con cori e all’Auditorium Casa dello Studente Zanussi concerto del duo Francesco Bearzatti (fiati) e Angelo Comisso (pianoforte) per la rassegna Impronte Sonore. Ingresso libero, gradita la prenotazione.

Alle ore 20:45, “Zero”, spettacolo teatrale alla riscoperta di noi stessi attraverso la dolcezza e la poesia della vita, al Nuovo Cinema Don Bosco.

Alle ore 20:45, al Seminario Diocesano di Concordia Pordenone, concerto dell’Avvento con il gruppo vocale femminile “Ensemble armonia” diretto da Patrizia Avon, in memoria del Cardinale Celso Costantini.

Sempre alle 20:45, all’Auditorium Concordia, il classico incontra il jazz nel concerto dell’Orchestra del conservatorio “Tartini” di Trieste, per il XXVIII FvgInternationalMusicMeeting.

Per la rassegna ExConventoLive, alle ore 19:00 inaugurazione all’ex convento di San Francesco della mostra di tre giorni “È tutto un attimo – tra la nostalgia e il sogno, tra il reale e il surreale con le Polaroid”, in occasione dei vent’anni di attività artistica del fotografo Paolo Ciot.

Sabato 14 dicembre

Durante la giornata, l’Associazione San Valentino distribuirà dei panettoni alle famiglie del quartiere. Un dono gradito alle persone più fragili.

Alle ore 10:00 al Civico 17 in viale Dante e alle ore 15:30 nella Sezione Ragazzi della Biblioteca civica, baby care, laboratori creativi e storie magiche per bambini da 0 a 10 anni.

Nella biblioteca della Bastia del Castello di Torre, dalle ore 15:00 laboratorio creativo “Aspettando il Natale” per bambini dai 5 anni in su.

Il tradizionale omaggio alla città della Filarmonica Città di Pordenone in concerto alle ore 17:00 in piazza XX Settembre. A seguire il dj set di Maurizio Sacchi con le sue sonorità afro deep house.

Alle ore 17:30 appuntamento in Mediateca di Cinemazero, Palazzo Badini, laboratorio creativo per bambini da 6 anni in su “La forma della luce”, per dare vita ai sogni con la luce e le ombre di una lanterna.

Dalle ore 18:00 in piazza della Motta videoproiezione della replica dello spettacolo andato in scena il 14 settembre scorso per l’inaugurazione della nuova piazza, con il monologo che l’attore Luciano Roman ha dedicato alla città di Pordenone.

Alle ore 21:00 “Tim Burton Show” al Capitol, atmosfere gotico fiabesche in un concerto di brani tratti dai più celebri film di Tim Burton eseguiti dal vivo da una band di otto elementi.

Domenica 15 dicembre

Dalle ore 10:30 concerto della Fanfara dei Bersaglieri in congedo di Jesolo per le vie del centro.

Alle ore 15:30 visita guidata tematica aperta a tutti al Museo archeologico del Friuli Occidentale, per approfondire la storia del castello e della sua architettura.

Dalle ore 17:00, in piazza della Motta, secondo appuntamento con la videoproiezione dello spettacolo dell’attore Luciano Roman per la città di Pordenone.

Bambini e famiglie al cinema Don Bosco alle ore 15:30 per la proiezione di “Oceania 2”.

Alle ore 15:30 al Civico 17 in viale Dante, baby care, laboratori creativi e storie magiche per bambini da 0 a 10 anni.

Alle ore 16:30 all’ex convento di San Francesco proiezione del film “Il labirinto del Fauno” di Guillermo del Toro, un racconto indimenticabile che mescola mito, storia e una profonda riflessione sulla natura del bene e del male.

Alle ore 17:00 in Villa Cattaneo, via Villanova di Sotto, appuntamento per famiglie con bambini da 6 a 10 anni “MusiCartoons”. Proiezioni di cortometraggi e musiche dal vivo sulla fantasia dei cartoni animati, a cura di Polinote.

Prosegue il Fadiesis Accordion Festival con un appuntamento alle ore 18:00 al Capitol per “Graffia la pietra il volo degli uccelli”, concerto per fisarmonica e live electronics.

Alle ore 18:15 all’Auditorium Concordia il saggio natalizio di ginnastica ritmica dell’ASD Juliart.

Lunedì 16 dicembre

Alle ore 18:00 in sala Degan della Biblioteca civica conferenza: “Sulle ali del bel canto nella Pordenone dell’Ottocento: Luisa Tetrazzini, soprano leggendario”, Silvia Corelli conversa con il musicologo Roberto Calabretto.