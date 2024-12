Natale a Pordenone, eventi dal 3 al 5 dicembre

PORDENONE – Pordenone si illumina di magia per il Natale 2024 con un programma ricco di eventi pensati per grandi e piccini. Dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, la città si trasformerà in un magico villaggio natalizio, offrendo un’ampia gamma di attività culturali, musicali, teatrali e di intrattenimento.

Ecco alcuni degli eventi più importanti in programma:

Martedì 3 dicembre

Alle ore 18:30 è Proiezione del film “Quando la moglie è in vacanza” di Billy Wilder a Cinemazero. L’evento è organizzato nell’ambito della mostra Magnum sul set.

Sempre visitabile in Biblioteca civica la mostra fotografica “La violenza maschile sulle donne ha molte facce, non la mia”.

Inaugurata lo scorso 2 dicembre, sarà visitabile fino al 6 gennaio 2025. L’esposizione, con ingresso gratuito, presenta i ritratti di uomini noti del territorio che si sono messi in gioco per sensibilizzare sul tema della violenza di genere.

Mercoledì 4 dicembre

alle 16:30 alle 18:30 laboratorio fotografico “Vengo anch’io” alla Casa delle Attività di via Prata 20. Il laboratorio è rivolto a ragazzi dagli 11 anni in su. Per iscrizioni, contattare il numero 351 7043556 o inviare un’email a [email protected]

Giovedì 5 dicembre

In piazza Lozer a Torre prende avvio il “Natale a Torre 2024”, una serie di incontri ed iniziative per vivere il quartiere e festeggiare insieme l’atmosfera natalizia, organizzata dall’Associazione Torre.

Dalle ore 8:00 in piazza raccolta fondi per le famiglie bisognose del quartiere. Per informazioni, contattare i numeri 347 1997056 o 338 8985804, oppure scrivere a [email protected].

Per tutto il mese di dicembre, laboratori creativi per bambini a tema Natale presso la Biblioteca rionale di Torre (Bastia del Castello) a cura delle volontarie nei giorni di apertura al pubblico.

Alle ore 20:30 al Teatro Comunale Giuseppe Verdi va in scena lo spettacolo teatrale “Fred!”, con Matthias Martelli e la regia di Arturo Brachetti.

