Natale a Pordenone, eventi dal 6 al 9 dicembre

PORDENONE – Pordenone si illumina di magia per il Natale 2024 con un programma ricco di eventi pensati per grandi e piccini. Dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, la città si trasforma in un magico villaggio natalizio, offrendo un’ampia gamma di attività culturali, musicali, teatrali e di intrattenimento.

Ecco alcuni degli eventi più importanti in programma:

Venerdì 6 dicembre

Il weekend si apre con la magica proposta per famiglie e bambini di “Tre giorni da Fiaba”, dal 6 all’8 dicembre piazza della Motta e l’ex convento di San Francesco saranno teatro di animazione, musica, spettacoli da circo, caccia al tesoro, area giochi in legno, mercatino delle trottole, zona food e tante sorprese. Inaugurazione alle ore 17:00 e accesso gratuito!

Prende avvio anche il “Natale a Torre”, con una serie di iniziative per vivere il quartiere e fare del bene con l’associazione Torre. Per tutto il mese di dicembre, laboratori creativi per bambini a tema “Natale” presso la Biblioteca rionale di Torre (Bastia del Castello) a cura delle volontarie nei giorni di apertura al pubblico. Venerdì a partire dalle ore 8 in piazza Lozer c’è la raccolta di fondi per le famiglie bisognose del quartiere. Alle ore 20 concerto di Natale per fisarmonica e archi in memoria di Franco Toffolo alla Chiesa dei Santi Ilario e Taziano in via Vittorio Veneto 26, ingresso gratuito.

Continuano gli appuntamenti di “Piccole parole di carta senza barriere”, alle ore 17:00 letture ad alta voce accessibili a tutti i bambini da 3 a 6 anni, curate dalle bibliotecarie della Sezione Ragazzi.

Alle ore 17:30 lettura teatrale giocosa tratta dal libro “Stavo pensando” di Sandol Stoddard, alla Casa delle Attività di via Prata 20, ingresso gratuito.

In piazza XX Settembre il Pordenone Christmas Festival alle Casette prosegue con la black music, acid jazz, funky disco e soulful house nel dj Mookie dalle ore 19:30.

Alle ore 20:45 “In un sogno. Parole, musica e immagini oltre ogni confine”, spettacolo dedicato a tutte le persone affette da malattie neurodegenerative, con canzoni, racconti e momenti di toccante lucidità. Auditorium Concordia, ingresso gratuito.

Alle ore 20:45 “Caritas abundat in omnia”, concerto di musica sacra dal XII al XX secolo al Duomo di San Marco, ingresso gratuito con prenotazione.

Alle ore 21, al Nuovo Cinema Don Bosco, “Figli”, spettacolo teatrale con l’attrice Giovanna Digito e i musicisti Cristian Ricci e Andrea Bellato.

Sabato 7 dicembre

In Biblioteca civica, Sezione Ragazzi, alle 10:00 laboratori scientifici e creativi per bambini da 7 a 13 anni “Sabato a colori. Un laboratorio mille scoperte”.

Alle 10:30 al Museo archeologico Castello di Torre inaugurazione della mostra “Un mosaico di storie”, il racconto del natale attraverso le tessere.

Continuano le visite guidate gratuite alla scoperta della città con “Scopri Pordenone”. Ritrovo alle ore 11:00 sotto la Loggia del Municipio.

Alle ore 14:30 giochi per bambini al Castello di Torre, seguito da panettone, vin brulè e the caldo per tutti.

Al Nuovo Cinema Don Bosco alle 15:30 appuntamento con la proiezione del film per bambini e famiglie “La banda di Don Chisciotte – Missione mulini a vento”.

Alle ore 16:00 accensione degli alberi di Natale al Parco San Valentino e al parco “Franco Toffolo”, a cura dell’Ass.ne San Valentino e alle 17:30 nel terrazzo del Castello di Torre.

Dalle ore 16:30 la Filarmonica Città di Pordenone allieta l’atmosfera con le tradizionali carole natalizie itineranti per le vie del centro.

Alle ore 17:00 al Museo di Storia Naturale “Pomeriggio col ricercatore”, incontro con Glauco Favot, biologo marino e ricercatore specializzato nello sviluppo di sistemi di acquacoltura.

Alle ore 17:30 appuntamento in Mediateca di Cinemazero, Palazzo Badini, per “Don’t dream it, GIF it!”, laboratorio per piccoli creativi per sperimentare le tecniche dell’animazione digitale.

Alle ore 18:00 le orchestre giovanili Mousike di Cremona, Celje Music School e Orchestra Musicarici si esibiranno nel 2° Young Music Meeting all’Auditorium Concordia. Ingresso gratuito.

In piazza XX Settembre il Pordenone Christmas Festival alle Casette prosegue le hit dance del dj Ale Zec dalle ore 19:30.

Concerto natalizio con l’Ensemble Vocalia e il Gruppo Vocale Viriditas alle ore 20:30 alla Parrocchia di San Lorenzo Martire.

Domenica 8 dicembre

In piazza San Marco dalle ore 10:00 “Mercatino solidale L’Altro Natale”, un’occasione per conoscere le associazioni socioassistenziali e sostenerle con l’acquisto di graziosi lavoretti artigianali.

Alle ore 15:30 e alle 16:30 doppia visita guidata speciale alla mostra “Armando Pizzinato e il Fronte Nuovo delle Arti (1946-1950)” al Museo civico d’Arte di Palazzo Ricchieri.

Alle ore 15:30 “Ubi caritas et amo”, concerto di musica sacra con il coro da camera della Glasbena Matica di Lubiana al Duomo di San Marco, ingresso gratuito con prenotazione.

Alle ore 16:00 appuntamento con la commedia in dialetto triestino “Ti che tic te ga?”, all’Auditorium Concordia.

Alle ore 17:30 visita guidata alla mostra “Magnum sul set” in Galleria Bertoia e a seguire concerto con il violinista e compositore Lorenzo Gioelli e la pianista Fabiola Borzellino, che eseguiranno musiche di alcuni dei film immortalati negli scatti esposti in mostra.

Lunedì 9 dicembre

Alle ore 15:00 a Palazzo Gregoris “Il labirinto dell’anima”, laboratorio creativo per anziani per esplorare la tessitura.

Prosegue il progetto di letture di fiabe per bambini da 0 a 6 anni e genitori “Matilda: mi racconti una storia?”, alle ore 17:00 nella Sezione Ragazzi della Biblioteca civica.

Alle ore 17:30 appuntamento “detox” con un laboratorio per disintossicarsi da dispositivi digitali e social media e per approfondire meditazione Mindfulness, comunicazione efficace e conoscenza di sé. Per ragazzi dai 10 ai 15 anni alla Casa delle Attività di via Prata, partecipazione gratuita.

Date un’occhiata ai tanti Presepi allestiti in città! In Loggia del Municipio il tradizionale Presepe in legno a cura del Centro Don Bosco; alla Chiesa della Santissima Trinità di viale delle Grazie e in Biblioteca civica, la 9^ edizione della mostra di Presepi artigianali.

Per info, dettagli e prenotazioni consultare il sito natale.comune.pordenone.it