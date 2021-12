Natale a Pordenone, gli eventi di domenica 12 e lunedì 13 dicembre

PORDENONE – Questi, gli eventi per il Natale a Pordenone, il 12 e 13 dicembre.

Domenica 12: in Piazza Risorgimento ed aree limitrofe dalla mattinata sarà allestito il mercatino “La soffitta in piazza” a cura della Pro Loco Pordenone , dalle 10.30 alle 13 i laboratori creativi di Pilar Luisa Perazzo e alle 18.30 il concerto “Marco Vendrame duo” di IMP/ANP Studio.

Al civico 17 di via Dante dalle 15 alle 19 il baby care e i laboratori creativi di Melarancia , mentre al PAFF! saranno avviati i laboratori creativi sui giochi di ruolo per bambini dalle 15.30 alle 19.30 con Vastagamma e dalle 16.30 alle 18 i laboratori Bim Bum B’art. Il Nuovo cinema Don Bosco alle 16 proietterà il film “La famiglia Adams 2” di Cinermazero Kids.

Appuntamenti in centro città alle 16.30 in Duomo San Marco i pomeriggi musicali con l’organo a

cura dell’Ass Musica Sacra V.Colombo e alle 20.45 il “Stabat Mater” proposto da Presenza e Cultura. Alle 17 I Papu saranno sul palcoscenico del Verdi per celebrare il 20^ AIL Pordenone, in piazza XX Settembre alle 18 si esibirà il DJ GFA Gianfranco Amodio a cura di S&T: In piazza della Motta alle 18 il concerto “Christmas in rosa” e contemporaneamente all’ex Convento di San Francesco Fadiesis propone “Cello Christmas Carol”. Previsto anche il Mercato straordinario in centro città.

Quartieri Alle 14 30 Al Polisportivo di Via Gemelli si giocherà il torneo natalizio di scacchi a cura

dell’ASD San Gregorio, alle 16 in parrocchia a Borgomeduna la FITA proporrà uno spettacolo nell’ambito della 22^ rassegna regionale di Teatro Popolare e al Concordia alle 17 la SOMSI presenterà “Il racconto di Natale di C. Dikens.

Lunedi 13

Dalle 15 alle 17.30 in piazza Lozer a Torre è attesa Santa Lucia sollecitata dall’Ass Torre in Musica,

alle 17.30 il gruppo di lettura #BiblioPn si riunisce in Sala T.Degan e alle 21 Polinote in vicolo Chiuso 5

propone LAB il linguaggio del Jazz.