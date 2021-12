Nuova apertura a Pordenone, Sostansa il nuovo ristorante Urban

PORDENONE – Apre martedì 7 Dicembre a Pordenone il nuovo Ristorante Urban “ Sostansa” uno splendido locale in centro a Pordenone, in viale Cossetti, di 140 metri quadrati con cucina a vista.

Oggi insieme a me Davide Bisetto attualmente Executive Chief al Ristorante Oro all’interno del Belmod Hotel Cipriani a Venezia ed ideatore insieme a Stefano Sacilotto di questo nuovo progetto in città.

Davide Bisetto, come nasce Sostansa?

Premetto che sono uno chef trevigiano di nascita e francese di adozione ed ha avuto un’esperienza per 8 anni al Cipriani a Venezia come gestore del Hotel e del Ristorante. In Francia, dove ho ottenuto 2 stelle Michelin, ho conosciuto Stefano Sacilotto, e da subito è nata una collaborazione molto affiatata a tal punto che non ci siamo più lasciati. Stefano è un cuoco originario di Pordenone e sebbene è sua l’idea del progetto ha voluto condividerla con me.

Ma perché la scelta è caduta su Pordenone?

In primis perché Stefano Sacilotto è originario di Pordenone e voleva realizzare il progetto nella sua città, ma anche perché il mercato di Pordenone è ancora del tutto “vergine” per questo tipo di offerta. Il progetto che abbiamo in mente si sposa a mio avviso bene con la piccola città è invece poco sostenibile nelle grandi città come Parigi o Milano. Comunque il nostro obiettivo è quello di attrarre un 30-40% della clientela da fuori città.

Qual è il concept del locale?

“Sostansa” è un ristorante Urban, un posto informale e reso “Pop” dove il cliente può mangiare un gran piatto ed un gran bicchiere di vino a un prezzo consono. Il cliente può rimanere al ristorante quanto tempo vuole però la qualità del piatto ci teniamo che rimanga due stelle Michelin. Si punterà quindi alla qualità, alla semplicità e riconoscibilità del piatto. A mezzogiorno quando il locale sarà rodato sarà offerto un menù veloce d’affari a 24 euro, poi la sera si potrà arrivare a 66 – 86 euro con due menù degustazione e poi infine è previsto un menù alla carta a 40-50 euro. Si può, però anche mangiare un piatto ed un bicchiere di vino e poi andarsene, e tornarsene alla sera per provare un altro piatto con un altro bicchiere di vino in totale libertà. Ma anche perché no anche una buona tisana con l’abbinamento giusto.

Quali saranno le sue vesti nel locale?

Lo Chef secondo il mio modo di vedere non solo deve cucinare bene ma anche deve uscire in sala per cercare il contatto con il cliente ed interagire con lo stesso, mi passi il termine un po’ come l’oste di una volta. Molto sviluppata sarà per questo la zona Aperitivo che sarà sia interno che sulla strada come i locali tipici di Venezia le “Cicchetterie”. La nostra offerta prevede infatti il classico stuzzichino veneziano a base di carne o pesce come i folpetti le sarde in saor, le alici marinate e baccalà mantecato.

Alessandro Pazzaglia