Nuove visite ai musei civici cittadini

PORDENONE – Vista la grande richiesta da parte del pubblico, aumentano le occasioni per scoprire i tesori dei Musei cittadini.

Nuove date, quindi, si aggiungono a quelle già comunicate per le visite guidate al Museo di Storia Naturale e al Museo Civico d’Arte di Palazzo Ricchieri.

Un’offerta aggiuntiva in particolare dedicata ai bambini, con laboratori per farli divertire e incuriosire al Museo di Storia Naturale. Il primo si terrà domenica 12 marzo con “Vita a 6 Zampe” in due turni, alle ore 15:30 e alle 17:30.

La visita guidata del Museo di Storia Naturale è aperta a tutti anche domenica 19 marzo alle ore 15:30, con possibilità di un turno aggiuntivo alle ore 17:00 se le richieste continueranno ad essere così numerose.

Si torna con i bambini per un pomeriggio di scoperte ed esperimenti domenica 26 marzo al Museo Civico d’Arte per il laboratorio “Animali Fantastici” alle ore 15:30. Visitando le sale del museo i bambini scoveranno fantastici animali che si nascondono tra le opere di Palazzo Ricchieri. Al termine della visita, saranno coinvolti nella creazione di un inedito e altrettanto fantastico animale, dandogli un nome tutto speciale.

La visita guidata e i laboratori sono compresi nel prezzo (davvero irrisorio) del biglietto d’entrata al museo.

I laboratori sono rivolti alle famiglie per un gruppo di massimo 10 bambini della scuola primaria.

Per la partecipazione ai laboratori, la prenotazione va fatta via mail all’indirizzo [email protected] oppure via telefono al 333-4308117 (lun-ven 9:00-12:00/14:00-17:00).