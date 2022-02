Nuovi percorsi pedonali e ciclabili in via Dante

PORDENONE – Da Mercoledì 9 febbraio in viale Dante sul fronte del parco Galvani verrà allestito il cantiere per la realizzazione dei nuovi percorsi pedonali e ciclabili e per eseguire tali lavori verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo gli stalli di sosta fronte parco. In alcune fasi della lavorazione è previsto anche restringimento della carreggiata stradale.

In mattinata quindi nel tratto compreso tra l’ingresso al Parco Galvani fino all’entrata al parcheggio scoperto “Corte del Bosco”, sarà installato il cantiere che durerà circa 45 giorni compatibilmente con le condizioni meteo.

Successivamente verrà spostato nel tratto sud di viale Dante, quello compreso tra la rotatoria e l’ingresso al parco Galvani. Lo riferisce l’assessore Monica Cairoli che ribadisce la necessità di

procedere al rinnovo infrastrutturale e urbanistico anche di questa arteria stradale della città.