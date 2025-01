Oncologia: Tomasello (Pd), al Cal nessuna delega in bianco

PORDENONE – “Chiediamo agli amministratori della Destra Tagliamento di pretendere tutte le garanzie scritte a chiare lettere e per questo serve almeno un rinvio della discussione. Non è giusto dare una delega in bianco a nessuno, senza sapere se e come sarà tutelato l’oncologia del territorio pordenonese. Sui nostri presidi sanitari abbiamo già visto all’opera le cesoie e all’argomento ‘intanto approvate poi vedremo’ non ci si può sottomettere.

Proprio perché se ne parla da trent’anni non è credibile questo colpo di acceleratore dell’assessore, che ha già creato tanti malesseri non solo nel Pordenonese”. E’ l’appello del segretario della Federazione di Pordenone Pd Fausto Tomasello a tutti gli amministratori della Destra Tagliamento che saranno presenti al CAL del prossimo lunedì 27 gennaio.

“Siamo d’accordo sulla necessità per il Friuli Venezia Giulia di dotarsi di un piano oncologico, uno strumento fondamentale per la cura dei pazienti tuttavia – spiega Tomasello – la versione attuale presenta gravi criticità che non sono corrette ma solo accantonate. Sono arrivati a questa formulazione senza una reale condivisione delle misure previste con il territorio e ora – denuncia l’esponente dem – ci rimandano a una successiva commissione tecnica composta in sostanza col bilancino della politica. No, i tecnici devono dare il quadro delle opzioni e dei parametri di sicurezza ma alla fine – conclude – è la politica che deve assumersi in prima persona la responsabilità delle scelte”.