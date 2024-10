PAFF!, 13 ottobre iniziative per chiusura mostra Jacovitti

PORDENONE – Tutte le cose belle hanno una conclusione: è così anche per la mostra “Jacovitttti come non lo avete mai visto” al Palazzo del Fumetto di Pordenone che chiude i battenti domenica 13 ottobre.

Il finale sarà in compagnia di un ospite d’eccezione, Luca Salvagno, fumettista e illustratore, collaboratore del mitico Jac, del quale ha continuato l’opera ed è considerato l’erede artistico, che accompagnerà i visitatori, grandi e piccoli, in una serie di attività per tutta la domenica.

Anzitutto, sono in programma due visite guidate, alle 11.00 e alle 18.30 (quest’ultima ha già raggiunto il limite massimo di partecipanti) per scoprire direttamente dalla voce di Salvagno aneddoti e curiosità sul maestro Jacovitti. Inoltre, per i bambini, dai 6 agli 11 anni, sarà possibile trascorrere un pomeriggio nel divertentissimo mondo di Jac: dalle 16.00 alle 18.00 Luca Salvagno condurrà un laboratorio che esplorerà lo stile unico di Jacovitti attraverso il disegno.

Per prenotare le varie attività, consultare il sito www.paff.it.

Le iniziative in compagnia di Jacovitti sono in programma anche sabato 12 ottobre quando si terranno le visite guidate alla mostra alle 16.30 e alle 18.30, della durata ciascuna di un’ora circa. Sempre sabato, è possibile partecipare anche alla visita guidata all’esposizione permanente delle 17.30.