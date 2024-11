Palazzo del Fumetto, Crea la tua Mascotte per Bluenergy

PORDENONE – Bluenergy Group, azienda di riferimento nel Nord Italia per la fornitura di luce, gas e servizi e il Palazzo del Fumetto di Pordenone uniscono le forze per promuovere la consapevolezza sul tema della transizione energetica attraverso l’utilizzo del linguaggio del fumetto e della creatività.

La collaborazione si concretizza nel concorso “Una mascotte per Bluenergy”, rivolto a tutte le classi delle Scuole Primarie della Regione Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo del concorso è l’ideazione della mascotte di Bluenergy, che diventerà portavoce di valori quali la sostenibilità, la protezione dell’ambiente e l’inclusività, che da sempre caratterizzano l’impegno dell’azienda.

La divulgazione è parte integrante dell’iniziativa creata dalle due realtà del territorio: le scuole primarie della Regione riceveranno un poster illustrato dai maestri del Palazzo del Fumetto che spiega in modo semplice e chiaro il mondo delle energie rinnovabili, evidenziando le differenze e i vantaggi rispetto a quelle fossili. Il poster diventerà un vero e proprio strumento didattico che accompagnerà gli alunni durante tutto l’anno scolastico e sarà il protagonista delle lezioni che gli insegnanti terranno sul tema.

“Siamo entusiasti di collaborare con il Palazzo del Fumetto realtà affermata del nostro territorio che svolge un importante lavoro di promozione della creatività a 360°. Crediamo fermamente che l’accesso alla cultura sia un valore fondamentale per la crescita di una comunità. Insieme a Il Palazzo del Fumetto, vogliamo ispirare la comunità, partendo dai più piccoli, a scoprire e riflettere su temi importanti per tutti e che a Bluenergy stanno molto a cuore, come la transizione energetica.

” commenta Alberta Gervasio, Amministratore Delegato di Bluenergy Group “Oggi diamo quindi il via a una collaborazione che sicuramente proseguirà nel tempo e ci darà modo di costruire sempre nuove iniziative e continuare il nostro lavoro di divulgazione sui temi di sostenibilità ambientale”.

“Una delle prerogative del Palazzo del Fumetto – aggiunge il presidente Marco Dabbà – è la ricerca di collaborazioni con soggetti del territorio specialmente se rivolti ad attività didattiche e formative che utilizzino il medium del fumetto come strumento per veicolare in maniera efficace contenuti di carattere divulgativo. Per questo siamo particolarmente felici di iniziare questa collaborazione con Bluenergy che, siamo sicuri, proseguirà nel tempo anche per la vicinanza di argomenti condivisi quali la sostenibilità ambientale e le buone pratiche per perseguirla”.

Modalità di partecipazione al concorso e premiazione

Gli elaborati del concorso indetto da Bluenergy e il Palazzo del Fumetto dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2025 con le modalità indicate al link www.bluenergygroup.it/mascotte-bluenergy/ e https://palazzodelfumetto.it/eventi/una-mascotte-per-bluenergy/ .

Ogni classe potrà partecipare con un elaborato e una giuria composta da Matteo Alemanno, presidente di giuria (disegnatore), Francesco Matteuzzi (Responsabile Didattica e Formazione del Palazzo del Fumetto) e Alberta Gervasio (Amministratore Delegato Bluenergy Group SpA) decreterà i vincitori.

Il concorso prevede l’assegnazione di più premi e menzioni speciali e i vincitori verranno premiati durante un evento che si terrà al Palazzo del Fumetto il 15 aprile 2025. Gli alunni delle classi vincitrici riceveranno un buono per partecipare a un’attività didattica al Palazzo del Fumetto, oltre ad accessori e gadget per scrivere e colorare e poter così dare sfogo alla propria creatività.

Bluenergy Group è la multiutility nata in Friuli Venezia Giulia che dal 2002 opera nel mercato della fornitura di energia elettrica, gas metano e servizi dedicati ai privati, PMI e grandi imprese di tutto il Nord Italia. Presente sul territorio con oltre 50 punti vendita è in grado di fornire soluzioni per ogni tipologia di clientela, promuovendo il consumo consapevole delle risorse, nel totale rispetto dell’ambiente.

Il Palazzo del Fumetto è un contenitore culturale e creativo che usa il fumetto come strumento per mettere in relazione cultura, formazione, educazione, ricerca e intrattenimento. Ha sede negli spazi della storica Villa Galvani e di Galleria Armando Pizzinato, nella splendida cornice di Parco Galvani, nel pieno centro di Pordenone. Nel tempo ha ospitato mostre dedicate a figure di riferimento come Will Eisner, Moebius, Aardman Studios, Giorgio Cavazzano, Milo Manara, Chris Ware, Benito Jacovitti e Kamimura Kazuo.

A marzo 2023 il Palazzo del Fumetto si è arricchito dell’esposizione permanente che celebra la storia del fumetto attraverso i suoi molteplici formati editoriali, in un allestimento multimediale e interattivo. La struttura gode del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Pordenone