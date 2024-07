Palazzo del Fumetto, dal 28 luglio mostra Giancarlo Tenenti

PORDENONE – “…da piccolino mi infilavo sotto il tavolo da cucina, con un pezzo di carta e una matita, e stavo ore ed ore a disegnare”: così nasce un’irrefrenabile passione per il disegno che accompagna tutt’ora, all’età di 90 anni, la vita di Giancarlo Tenenti, protagonista della mostra “Viaggio nei fumetti di Giancarlo Tenenti” al Palazzo del Fumetto da domenica 28 luglio a domenica 25 agosto.

Nato a Milano il 22 agosto 1934, Tenenti è un autore multiforme e fumettista poliedrico che, attivo fin dagli anni Sessanta, ha attraversato un po’ tutta la storia del fumetto e tutt’oggi lavora con grande entusiasmo.

Gli esordi sono tutt’altro che legati ai cartoon: dopo aver frequentato la Scuola Superiore d’Arte del Castello Sforzesco e i corsi all’Accademia Cimabue, Tenenti avvia l’attività di disegnatore realizzando disegni anatomici, per pubblicazioni scientifiche in ambito ospedaliero recandosi nella sala operatoria dell’Istituto Gaetano Pini. Ma è un’attività che dura poco: passa successivamente al fumetto e, per le Edizioni Cervinia, collabora a diverse testate: Piccolo Scout, Kid del West e Tommy Colt.

Sempre per le edizioni Cervinia disegna le copertine di Winchester Man (albo d’oro) e su testi di Alfredo Saio e Andreina Repetto realizza le tavole di Doc Sullivan, medico-detective raddrizzatore di torti, Spettrus, ovvero le vicende dello scienziato pazzo Marcus Emerson, e il “nero” Mister-X personaggio di uno spot pubblicitario per “Dixan” e di un film, dall’omonimo titolo, uscito nel 1967.

Tra gli anni Settanta e Ottanta gestisce uno studio di disegnatori, molto noto nel mondo del fumetto, e intesse proficui contatti con molte case editrici italiane: le Edizioni Alhambra che gli propongono storie di guerra per la collana Victory; per la Segi disegna storie libere della collana Sanguinari; per la Edifumetto il tascabile Mar e il suo delfino; per Mondadori collabora ad Audax e Super Thrilling; per l’Editoriale Cepim esegue le tavole dell’episodio n. 148 di Zagor dal titolo “Oceano”.

Verso la fine degli anni ’70, inizia il quasi ventennale rapporto con la Casa Editrice Universo per cui collabora in esclusiva alle testate Il Monello, Intrepido e Blitz.

Negli anni ’90 la Max Bunker Press edita un mensile a fumetti di genere horror, dal titolo Angel Dark, di cui Tenenti disegna il n. 10, “Dramma per Nancy”.

A partire dal 1997 per Diabolik della casa editrice Astorina realizza le matite di sei episodi ed esegue anche matite e chine di due numeri fuori serie Paura a palazzo Pretorio, con testi di Enzo Linari e Patricia Martinelli (maggio 1996), albo allegato al volume Diabolik, un giallo in maschera della Glamour International Productions e I ragazzi di Clerville (marzo 2000), con testi di Salvatore Taormina e Patricia Martinelli, albo omaggio per i partecipanti alla Festa degli amici di Cronaca di Topolinia del 2000.

Da diversi anni si è stabilmente trasferito in provincia di Pordenone, dove continua a lavorare e a pratica il judo, arte marziale che lo accompagna da una vita.

La mostra al Palazzo del Fumetto sarà inaugurata domenica 28 luglio alle 18.30: il percorso espositivo si compone di oltre 50 tavole originali che ripercorrono l’intera carriera del poliedrico fumettista, autorevole protagonista della storia della nona arte italiana.