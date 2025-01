Palazzo Fumetto, prorogata al 16 febbraio mostra “Turismo a Fumetti”

PORDENONE – È prorogata a domenica 16 febbraio la mostra delle tavole originali dell’albo “Le incredibili avventure di Luca in Friuli Venezia Giulia”, la quinta pubblicazione del progetto Turismo a Fumetti targato Palazzo del Fumetto, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il Bando Turismo.

Protagonista di questo viaggio è la Capitale Europea della Cultura Gorizia-Nova Gorica, che si svela al giovane ed entusiasta Luca attraverso il racconto dei suoi genitori.

Sono loro, ricordando la vita al confine, che descrivono una città divisa in due, oggi orgogliosamente unita in un’unica realtà grazie all’Unione Europea e a uno dei suoi principi fondanti: la libera circolazione delle persone.

Alla mostra si accompagna un pomeriggio di attività e iniziative per grandi e piccoli organizzato al Palazzo del Fumetto.

Sabato 1 febbraio alle 16.30, nella sala che ospita la mostra, si susseguiranno letture, giochi e laboratori rivolti a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni per scoprire insieme le tematiche trattate nell’ultimo albo di Turismo a Fumetti e in quelli precedenti, andando alla scoperta del territorio del Friuli Venezia Giulia in modo divertente e coinvolgente, accompagnati da Elisa Bortolotto e Sofia De Carlo, con firmacopie in chiusura assieme allo sceneggiatore Francesco Matteuzzi e all’illustratrice Valentina Angelone.

Nel frattempo, nel bookshop del Palazzo del Fumetto, il pubblico adulto potrà approfondire l’importanza e il potenziale comunicativo del progetto Turismo a Fumetti nell’incontro con la ricercatrice Giada Peterle del Museo di Geografia di Padova, scoprendo insieme a lei una disciplina tanto affascinante quanto poco nota: la Geografia Narrativa.

Su questa branca della Geografia si basa l’intuizione del progetto Turismo a Fumetti: rendere l’ambientazione di una storia più che lo sfondo a una trama, ma co-protagonista. Il fumetto, con la sua unione di immagini e parole, riesce a fare tutto ciò meglio di altri linguaggi, avvicinando in modo trasversale tutte le generazioni alla conoscenza del territorio, anche in chiave di promozione turistica.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

È richiesta la prenotazione alle attività per i bambini sulla pagina www.palazzodelfumetto.it