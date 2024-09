Paralimpiadi, la pordenonese Giada Rossi è in finale

PORDENONE – Grande risultato per Giada Rossi alle paralimpiadi di Parigi e grande soddisfazione per tutta la provincia di Pordenone.

La tennistavolista di Zoppola si è qualificata per la finalissima del torneo di singolare di tennistavolo.

Sconfitta in semifinale la polacca Buclaw. Avanti di due set, l’azzurra si è fatta poi rimontare dell’avversaria che l’ha costretta al quinto e decisivo set.

Qui la zoppolana ha avuto la meglio per 11 a 6 trovando così la qualificazione per la finalissima che le permetterà di giocare per la conquista della medaglia d’oro, dove si troverà di fronte la forte cinese Liu Jing, che ha vinto le ultime 4 paralimpiadi.

Un’altra grande soddisfazione per Giada Rossi che, nel 2021 a Tokyo, aveva conquistato il bronzo.