Parigi incontra il campione paralimpico Luca Galimberti

PORDENONE – Il vicesindaco reggente Alberto Parigi ha incontrato Luca Galimberti, atleta paralimpico residente da 15 anni a Pordenone e amico del campione olimpico Daniele Molmenti, distintosi in varie discipline quali nuoto, canoa e kayak, arrampicata sportiva, sci alpino (discesa e fondo) e alpinismo.

​

All’età di 16 anni a Galimberti venne diagnosticata una malattia genetica degenerativa che dal 2008 lo ha costretto in sedia a rotelle, ma tale situazione è stata per lui di sprone a non lasciarsi scoraggiare.

Oggi l’atleta, che di anni ne ha 51, ha all’attivo una sessantina di titoli italiani e internazionali nelle discipline di nuoto, canoa e arrampicata, divenendo uno dei testimonial di Telethon e ambasciatore Fair Play nel Mondo. Un campione dello sport che non è fatto per stare su una sedia a rotelle – come lui stesso ha dichiarato – capace di sfidare i limiti imposti dalla malattia, lanciandosi in imprese straordinarie che hanno anche segnato alcuni record.

Galimberti infatti, assistito da numerose squadre di esperti tra cui medici, guide alpine, istruttori e soccorritori della Guardia di Finanza, una decina di anni fa ha conquistato con gli sci di fondo ai piedi il Monte Rosa (verso Cresta Rossa di Punta Giordani) ed effettuato la traversata del ghiacciaio del Monte Bianco dal Rifugio Torino a Col des Flambeaux “tirandosi su” letteralmente con la sola forza delle braccia grazie ad un sistema di corde statiche da 100 e 200 metri.

​Quest’oggi Galimberti, che ha sottolineato come Pordenone sia una città molto accessibile e accogliente nei confronti delle persone con disabilità, ha offerto all’Amministrazione comunale la sua disponibilità per portare avanti alcuni progetti nelle scuole cittadine.

​«In questo momento storico – sottolinea il vicesindaco reggente Parigi – per i ragazzi non c’è nulla di meglio che godere delle testimonianze dirette di atleti coraggiosi come Luca Galimberti, modelli positivi che mostrano chiaramente la forza e la determinazione davanti alle difficoltà quotidiane. Per questo ci stiamo attrezzando per realizzare nelle nostre scuole una serie di incontri motivazionali, che siamo certi varranno più di mille parole».