PORDENONE – Domenica 29 maggio si terrà la prima edizione della passeggiata di primavera per acque, parchi e in seminario promossa da Associazione sportiva Equipe in attesa della Maratonina internazionale dei Borghi Città di Pordenone ,con il patrocinio del Comune di Pordenone e in sinergia con l’ Associazione Piccoli Passi e il Seminario Vescovile.

L’inedita edizione primaverile con partenza alle 9.30 e arrivo al negozio Sportler di Pordenone in viale Venezia, toccherà le più belle zone verdi della città. Il percorso prevede il passaggio per i seguenti luoghi: Sportler, via Tinti, via Damiano Chiesa, via Galilei, Sovrappasso Falcone Borsellino, Parco San Valentino, Laghetto San Carlo, Roggia Vallona, Laghetti del Maglio, Parco del Seminario. Sarà una mattinata all’insegna della scoperta, un’opportunità per visitare il seminario e ci saranno attività dedicate alla beneficenza con una raccolta di fondi da destinare alla Via di Natale, ma anche alla sostenibilità.

E proprio in ottica di attenzione all’ambiente, all’arrivo verrà donato un seme a tutti i partecipanti in ricordo di una giornata green all’insegna dello sport e della salute.

Sarà inoltre piantumato simbolicamente un albero nel parco del Seminario, segno tangibile di un impegno concreto a promuovere il rispetto per il verde cittadino. Sempre in Seminario verrà allestita una mostra fotografica, la visita alla chiesa del 1931 e alla biblioteca edificata nel 1937 e un punto di ristoro con premiazione per i bambini della Scuola primaria nell’ambito del Progetto Pedibus.

Ci apriamo alla città con un nuovo appuntamento – ha commentato il presidente dell’Equipe Luciano Sgrazzutti – per scoprire alcuni tra i luoghi più suggestivi della città, in una giornata che avrà la sostenibilità come pilastro. Un’occasione che dà valore e che consente ai più piccoli e agli adulti di stare insieme e godere di Pordenone a passo lento. “Per noi è motivo di gioia aprire il Seminario- ha aggiunto il rettore Don Roberto Tondato – in un’ottica di apertura e di collaborazione con la città.

Ci sarà la possibilità di entrare negli ambienti, tra cui la biblioteca.” Livia Diomede dell’Ass Piccoli Passi sottolinea che sarà l’occasione per donare un albero , per premiare le scuole che si sono maggiormente distinte nel progetto Pedibus e per allestire due laboratori artistici e una caccia al tesoro in centro a Pordenone. L’assessore allo sport Walter De Bortoli ha espresso il suo entusiasmo poiché l’iniziativa coinvolge gli alunni e il valore dello sport, troppo spesso sottovalutato nelle istituzioni italiane mentre il collega della giunta retta dal sindaco Alessandro Ciriani

Emanuele Loperfido, ha detto “ci tengo ad esserci perché in quanto assessore alla Sicurezza insieme a Piccoli Passi abbiamo voluto che il progetto Pedibus fosse collegato a uno stile di vita salutare. È lo strumento più valido perché i bambini tornino a casa con un messaggio positivo e lo portino a casa davanti ai genitori”. E’ intervenuta anche la moglie di Stefano Tessadori, architetto, docente, uomo di cultura , innamorato della sua città, scomparso alcuni anni fa, per ricordarlo come uomo e professionista, che fu uno dei promotori delle passeggiate.

Oltre ai premi costituita da maglietta, una bandana sportler e il coprisella impermeabile, ai primi 400 iscritti, presso Sportler al costo di 5euro, sarà consegnata una maglietta celebrativa dell’evento; per tutti è previsto il cartellino di partecipazione che verrà utilizzato per una estrazione di sei premi offerti dalla Diadora. Le Ditte Diadora, Sportler, Gocce di Carnia, Despar e Sme hanno dato un concreto contributo organizzativo e logistico.