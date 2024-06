Passo avanti verso la piazza di Borgomeduna

PORDENONE – Passo dopo passo, la riqualificazione della piazza di Borgomeduna sta prendendo forma.

È stato infatti approvato dalla Giunta l’aggiornamento del documento di indirizzo alla progettazione che, seguendo l’iter e le tempistiche necessarie, farà incominciare i lavori con l’estate del 2025.

L’opera, che prevede un quadro economico aggiornato a 4,2 milioni di euro che saranno stanziati dalla Regione FVG, intende dare nuova bellezza all’ingresso in città per chi proviene da Udine con la creazione di una nuova piazza – promessa da decenni e da diverse amministrazioni ai residenti del quartiere ma mai realizzata – e con la sistemazione di vecchie e nuove piste ciclabili su via Udine tra via Volt de Querini e via Levade.

​L’importo iniziale di 3 milioni di euro è ora stato aggiornato a 4,2 milioni e, come spiega l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede «Tale aumento è dipeso dalla necessità di espropriare alcuni immobili con conseguente presumibile valore.

Per quanto riguarda i passi successivi, entro fine mese verrà depositato il progetto definitivo, che sarà poi validato e passerà in Giunta. Dunque si passerà alla fase degli espropri, che durerà verosimilmente fino a marzo del prossimo anno; poi verrà mandato avanti il progetto esecutivo e sarà avviata la gara d’appalto per far sì che i lavori inizino con l’estate del 2025».

