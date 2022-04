Pioggia di titoli e ben 33 atleti in pedana per la Pesistica Pordenone ai Regionali Fvg

PORDENONE – La Pesistica Pordenone ha schierato ben 33 atleti ai recenti campionato regionali per Under 15 e Assoluti, tenutisi in due tornate a Udine e a Pordenone. Un record di partecipazioni difficilmente eguagliabile in Friuli Venezia Giulia, ma anche nel resto della Penisola, dove non ci sono altri club che possano vantare un vivaio così fertile.

Tra gli Under 15 (che il prossimo 15 maggio affronteranno i Tricolori di categoria a Roma) superlativa la prova di Sara Dal Bo’, classe 2009, al suo debutto nell’agonismo, che ha sorpreso il pubblico e gli addetti ai lavori sollevando nella prova di slancio ben 90 kg e 60 in quella di strappo, due risultati che rappresentano virtualmente il record italiano di categoria (a livello Under 15 però i primati non sono omologabili). Sugli scudi anche i suoi compagni Anais Caiaffa, Alessia Marson, Anna Furlanis, Alessandra Pacetta e Paride Dragna.

Nella gara degli Assoluti, propedeutica agli Italiani di giugno, in grande spolvero tra i maschi Gianmarco Ius, Simone Ongaro, Marco Borgobello, Federico Baldi, Tommaso Protani e Christian Arena. Quest’ultimo ha confermato il suo ottimo stato di forma e la sua determinazione a difendere nella prossima edizione dei Tricolori il titolo italiano assoluto della categoria +109, che già gli appartiene. Anche tra le femmine una giornata ricchissima di risultati di rilievo. Le ragazze, allenate da Dino Marcuz e Luigi Grando, si sono espresse ad altissimi livelli, aldilà dei titoli regionali conquistati, Lisa Lotti, Eleni Battistetti e Martina Bomben. Molto bene anche Eleonora Manfredi al rientro dopo un brutto infortunio ad un gomito. Interessante anche l’exploit di tre new entry: Lucia Ienco, Marianna Bortolin e Lina Boi.