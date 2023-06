Polinote Music Festival apre Estate in Città il 21 giugno con Baccini

PORDENONE – Sulla scia del successo dello scorso anno, nella notte del 21 giugno, la facciata del Teatro Verdi si vestirà di musica ed immagini, per un appuntamento musicale unico nel suo genere, che celebra la 29a Festa europea della Musica ed inaugura la rassegna Estate A Pordenone 2023 del Comune di Pordenone.

E’ l’evento di punta del Polinote Music Festival, rassegna musicale organizzata in città , ma che coinvolge anche la provincia e la regione, dalla Cooperativa Musicale Polinote.

Il noto cantautore genovese Francesco Baccini, il jazzista di fama internazionale Mauro Ottolini e l’Orchestra Ottovolante, si uniranno in un inedito connubio musicale dedicato alla città di Pordenone.

Durante la serata avremo il piacere di ascoltare un tributo alla grande musica italiana, dai successi di Francesco Baccini, tra i quali ricordiamo “Sotto questo sole”, brano con il quale vinse il Festivalbar nel 1990 in coppia con Paolo Belli e i “Ladri di Biciclette”, Le donne di Modena, oltre ai grandi classici del cantautorato reinterpretati con arrangiamenti originali dal sapore latino da Mauro Ottolini e l’Orchestra Ottovolante, tra questi Fred Buscaglione, Renato Carosone, Domenico Modugno, Gorni Kramer, Trio Lescano, Natalino Otto, Fatima Robin’s e molti altri.

L’evento è stato realizzato con la preziosa collaborazione dei partner: Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone, Comune di Pordenone, AIPFM Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica

“E’ il secondo anno consecutivo che teniamo l’evento di apertura della rassegna estiva del comune – sottolinea la presidentessa di Polinote Giulia Romanin – lo scorso anno avevamo proposto i Tre Allegri Ragazzi Morti nella stessa location e, visto il successo e l’apprezzamento ricevuto, abbiamo deciso di riproporre un concerto nello stesso luogo con un evento altrettanto inedito e particolare: Francesco Baccini, Mauro Ottolini e l’Orchestra Ottovolante suonano per la primissima volta assieme in questo debutto assoluto che è una produzione di Polinote, pensata appositamente per la città di Pordenone.

Per la nostra scuola di musica è ovviamente l’evento di punta del festival, in una giornata significativa come quella della Festa Europea della Musica. Ci teniamo in modo particolare e ci auguriamo che questa possa diventare una piacevole tradizione.

Tutto questo non sarebbe possibile senza i partner privati ed istituzionali, ma soprattutto grazie al Teatro Verdi che già lo scorso anno ha supportato l’iniziativa e alla lungimiranza dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pordenone.

Entrambi hanno creduto fortemente alla valenza culturale ed artistica di questa location particolare, che non è solo un luogo, ma si anima con colori, immagini e musica, diventando parte dello spettacolo. In più c’è la soddisfazione di portare in riva al Noncello un cantautore importante come Baccini che raramente si è visto da queste parti. Lui e Ottolini hanno preparato uno spettacolo veramente di grande spessore”

Francesco Baccini & Mauro Ottolini Orchestra Ottovolante

Mercoledì 21 giugno 2023, ore 21:30

Esterno Del Teatro G. Verdi, Viale Franco Martelli, Pordenone

Ingresso libero. Posti a sedere limitati con prenotazione su Eventbrite fino ad esaurimento, e posti in piedi.

Per accedere al posto è obbligatorio esibire la prenotazione. La prenotazione vale fino a 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

In caso di maltempo l’evento si terrà nella Sala Grande del Teatro: posti limitati, priorità secondo ordine di arrivo.