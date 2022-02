Polizia: Pordenone, attività straordinaria controllo territorio

PORDENONE – La Polizia di Stato di Pordenone nelle giornate di giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 febbraio 2022 ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio, con l’impiego di equipaggi del “Reparto Prevenzione Crimine Veneto” di Padova e di ulteriori equipaggi della Questura di Pordenone.

L’attività straordinaria di controllo del territorio in ambito provinciale, che si è aggiunta a quella assicurata dalle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso – “Squadra Volante”, è stata effettuata con finalità di prevenzione ed allo scopo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, l’immigrazione clandestina ed i reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai furti in abitazione ed in danno delle attività commerciali.

Nel corso dei servizi, coordinati dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Pordenone, attuati nel capoluogo e nei comuni di Cordenons, Porcia, Fiume Veneto, Maniago, Aviano e Sacile sono state controllate complessivamente: 287 persone, 115 veicoli, 42 esercizi pubblici e 1 persona è stata segnalata al Prefetto di Pordenone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990.