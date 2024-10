Pordenone ArtAndFood, focus sull’enogastronomia dal 4 al 6

PORDENONE – Ritorna la quinta edizione di Pordenone ArtAndFood, la manifestazione enogastronomica di punta della città. In programma per oggi pomeriggio, 4 ottobre, alle 16:30 la premiazione dei vincitori del concorso “PORDENONE ARTANDFOOD YOUNG 2024” all’Auditorium della Regione alla presenza dell’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini e dell’assessore al Turismo cittadino e dell’area vasta Morena Cristofori.

La manifestazione sarà inaugurata stasera, 4 ottobre, alle 19:30 presso il maestoso Palazzo Montereale Mantica dall’ospite d’onore di quest’anno, la nota opinionista e conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta. Presente anche il Ministro delle riforme istituzionali Luca Ciriani.

Fornelli accesi in ogni angolo del centro storico pordenonese a partire dalla mattinata di domani e fino a domenica 6 ottobre.

Si succederanno molti eventi all’insegna della buona tavola tra degustazioni, convegni a tema e laboratori di cucina. Protagoniste del palinsesto del festival di quest’anno, curato come le scorse edizioni da Gabriele Giuga, saranno le spezie e le erbe aromatiche, evocative di profumi e tradizioni di luoghi vicini e lontani.

Gli incontri con degustazione hanno un costo che varia dai 5 € ai 15 € da versare tramite piattaforma Eventbrite all’atto della prenotazione. La piattaforma Eventbrite chiuderà venerdì 4 alle ore 24:00 ma si potranno acquistare i biglietti presso le diverse sedi poco prima l’evento, se l’evento ha ancora posti disponibili.

Più di 20 gli eventi riferiti alle degustazioni nelle due giornate a Palazzo Mantica, Palazzo Gregoris e a Palazzo Klefisch ai quali si aggiungono convegni, visite guidate ed eventi artistici. Molto richiesti, come lo scorso anno, gli eventi dedicati ai bimbi.

Efasce a Palazzo Klefisch sabato 5 ottobre alle ore 11.00 organizza un convegno con degustazione con lo chef Nicolas Tomei in arrivo da Dubai in abbinamento ai vini di nota cantina locale.

Nelle prossime settimane e mesi ArtAndFood sarà presente con eventi in alcune località pordenonesi a riprova che la manifestazione riguarda tutto il territorio del Friuli Occidentale come recita il titolo “Festival della qualità del Friuli Occidentale”.

Scenografie digitali torneranno a illuminare i palazzi di Piazza della Motta, teatro del tradizionale mercatino ArtAndFood denominato “Vetrina delle eccellenze agroalimentari e prodotti artigianali del territorio”. Alcuni dei più apprezzati produttori locali promuoveranno i loro prodotti di eccellenza in questo incantevole spazio storicamente legato al mercato cittadino.

Sulle note del concerto della Tomat Band in Piazza XX Settembre si concluderà la quinta edizione – domenica 6 ottobre alle ore 21.00 – dell’ormai affermata manifestazione enogastronomica Pordenone ArtAndFood.

La Tomat band dopo il lavoro dedicato a Sting e Carole King, vede continuare negli anni la collaborazione tra Folkest e l’Associazione Musicale Tomat. La Tomat Band già reduce dal successo dei concerti tenuti a Folkest, nel quale ha presentato il rifacimento del disco Tapestry di Carole King e il progetto Twenty for twenty dedicato a Sting, è formata da musicisti professionisti con molti anni di esperienza live e in studio: la jazzista e cantante suol veneziana Francesca Viaro alla voce, il bluesman Flavio Paludetti alla chitarra elettrica, il jazzista friulano Nevio Zaninotto al sassofono soprano, Cristian Cecchetto alla batteria e Davide De Lucia al pianoforte e alle tastiere. A loro si affiancano due giovani musicisti di talento come Eugenio Dreas al basso elettrico e Giorgio Busatto alle percussioni.

La Tomat band attualmente è impegnata sul Progetto Face to Face, progetto che presenteranno a Pordenone.

A partire dal 1994 Elton John fece un lungo tour con Billy Joel proponendo una serie di concerti con uno spettacolo chiamato “Face To Face”.

Questo spettacolo fu uno tra i più longevi e di maggior successo nella storia della musica pop. Durante questi concerti i due artisti suonarono le proprie canzoni, le canzoni l’uno dell’altro ed eseguirono duetti accompagnati da una formidabile band musicale.

La Tomat Band, formata da importanti musicisti jazz, rock e blues friulani e veneti, ripropone ora una rilettura di quello storico evento in uno spettacolo con sedici canzoni dedicate ai due grandi artisti, tra le quali le celeberrime: Your Song, Honesty, Don’t Let the Sun Go Down on Me, Just the way you are, Rocket Man, New York State of Mind, Goodbye Yellow Brick Road, Bennie and the Jets, Piano Man, Sorry Seems To Be the Hardest Word, Allentown, Crocodile Rock.

Si prospetta un successo di pubblico tanto desiderato quanto meritato per questo evento divenuto oggi un appuntamento fisso e imperdibile sul calendario della città che anche quest’anno vede la concomitanza di ArtAndFood e il Festival del Cinema muto.

Pordenone la città che sorprende, non importa come la guardi o cosa fai ti incanta sempre!

Programma e link per le prenotazioni online agli eventi del festival si trovano sul sito www.pordenonewithlove.it e sulle pagine Facebook e Instagram @pordenoneartandfood