Pordenone Artandfood, gran finale domenica 6 con la Tomat Band

PORDENONE – Your Song, Honesty, Don’t Let the Sun Go Down on Me, Just the way you are! Un omaggio alle canzoni di EltonJohn, BillyJoel e Sting per l’evento conclusivo di Art and Food con la Tomat Band!

E’ in programma domenica 6 ottobre, alle ore 21:00, in Piazza XX Settembre.

Nel 1994 Elton John fece un lungo tour con Billy Joel chiamato “Face To Face”.

Fu tra i più longevi e di maggior successo nella storia della musica pop.

Durante questi concerti i due artisti suonarono le proprie canzoni, le canzoni l’uno dell’altro ed eseguirono duetti accompagnati da una formidabile band musicale.

La Tomat Band ripropone una rilettura di quello storico evento in uno spettacolo con sedici canzoni dedicate ai due grandi artisti, tra le quali: Your Song, Honesty, Don’t Let the Sun Go Down on Me, Just the way you are, Rocket Man, New York State of Mind, Goodbye Yellow Brick Road, Bennie and the Jets, Piano Man, Sorry Seems To Be the Hardest Word, Allentown, Crocodile Rock.

La Tomat band dopo il lavoro dedicato a Sting e Carole King, vede continuare negli anni la collaborazione tra Folkest e l’Associazione Musicale Tomat. La Tomat Band già reduce dal successo dei concerti tenuti a Folkest, nel quale ha presentato il rifacimento del disco Tapestry di Carole King e il progetto Twenty for twenty dedicato a Sting, è formata da musicisti professionisti con molti anni di esperienza live e in studio: la jazzista e cantante suol veneziana Francesca Viaro alla voce, il bluesman Flavio Paludetti alla chitarra elettrica, il jazzista friulano Nevio Zaninotto al sassofono soprano, Cristian Cecchetto alla batteria e Davide De Lucia al pianoforte e alle tastiere. A loro si affiancano due giovani musicisti di talento come Eugenio Dreas al basso elettrico e Giorgio Busatto alle percussioni.

La Tomat band attualmente è impegnata sul Progetto Face to Face, progetto che presenteranno a Pordenone.

