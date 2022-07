Pordenone attivo sul mercato, l’attaccante Piscopo è neroverde

PORDENONE – Il Pordenone Calcio, attivo sul mercato estivo e intenzionato a disputare una buona stagione in C1, comunica l’ingaggio dell’attaccante Kevin Piscopo. Il calciatore, classe ‘98, arriva dall’Empoli a titolo definitivo.

Ha firmato un contratto di tre anni, con scadenza giugno 2025.

Piscopo, nativo di Vercelli, è un calciatore di spiccata rapidità e tecnica, impiegabile come seconda punta o esterno offensivo. Si è affermato come giocatore importante in C con la maglia della Carrarese: nelle annate 2017/18 e 2018/19 ha sommato 63 presenze, 13 gol e 6 assist.

Score che ha convinto l’Empoli ad acquisirne le prestazioni e farlo esordire in Serie B. Successivamente ha fatto rientro alla Carrarese in prestito, risultando nuovamente protagonista nella stagione 2020/21 (6 reti, 2 assist). Nell’annata appena conclusa si è diviso fra Spal in B e Renate.