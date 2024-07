Pordenone capitale dell’atletica giovanile con i Play Together Athletics

PORDENONE – Sono stati presentati quest’oggi in Comune i Play Together Athletics, manifestazione giovanile under 23 di atletica leggera inserita all’interno degli Alpe Adria Games che si terranno sabato 21 e domenica 22 luglio presso il campo di atletica “Mario Agosti” a Pordenone.

Sono 32 gli atleti del gruppo regionale U23 convocati, pronti a tenere alto il nome della regione in questo evento di carattere internazionale.

Nove le compagini sui blocchi di partenza: 6 italiane (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia) e 2 straniere (Austria e Croazia, mentre la Serbia ha dato forfait).

Le specialità previste per gli uomini sono i 200, 400, 800, 1500, 3000 siepi, 400 ostacoli, il salto in alto, salto con l’asta, salto in lungo, getto del peso, lancio del giavellotto, lancio del martello e staffetta 4×100. Le donne invece sono impegnate nei 200, 400, 800, 1500, 3000 siepi, 100 ostacoli, nel salto in alto, salto in lungo, lancio del disco, lancio del giavellotto e getto del peso. È prevista inoltre la staffetta mista 4×400.

Il responsabile della rappresentativa Friuli Venezia Giulia Alessandro Brondani ha scelto la squadra: Ilaria Bruno (Friulintagli), già azzurra U20 e U23 di cross, al via dei 3000 siepi, specialità in cui si è classificata al quarto posto ai campionati italiani assoluti; Giada Cabai (Malignani), in pedana nel lancio del disco e nel getto del peso, specialità quest’ultima di cui è nazionale U20 nonché vice-campionessa italiana indoor assoluta; Masresha Costa (Friulintagli), vice-campione tricolore al coperto U23 di 3000 e 1500, distanza quest’ultima che correrà a Pordenone; Alberto Nonino (Malignani), fresco campione italiano U23 di decathlon, che all’Agosti prenderà parte al salto con l’asta (4,82 il personale, stabilito pochi giorni fa); Mifri Veso (Friulintagli), in pedana nel salto in lungo e nazionale U20 di salto triplo.

Da tenere in grande considerazione anche il saltatore in alto U20 Alessandro Castaldo (Trieste Atletica), il martellista U23 (già nazionale U20) Davide Vattolo (Malignani) e il giavellottista U20 Claudio Alberto Pugnetti (Gemonatletica). Le più giovani del gruppo sono le U18 Giorgia Pase (Cus Trieste), Giada Sommaggio (Lupignanum), Aurora Del Rizzo (Libertas Casarsa) e Carlotta De Caro (Malignani), al via rispettivamente di 800, salto in alto, 1500 e 4×400.

Il gruppo completo, diviso per specialità. 100 metri: Marco Stipancich (Promo Run Trieste), Vittorio Polo, Amos Pucci, Valentina Lucchese (Friulintagli), Margherita Petrussa (Malignani); 200: Gabriel Tavcar (Polisportiva Triveneto Trieste) e Alice Beltramini (Malignani); 400: Nicola Bressan (Gemonatletica) e Beatrice Vattolo (Malignani), 800 metri: Tinej Sterni (Trieste Atletica) e Giorgia Pase (Cus Trieste), 1500: Masresha Costa e Aurora Del Rizzo (Libertas Casarsa); 3000 siepi: Pietro Sergas (Trieste Atletica) e Ilaria Bruno (Friulintagli); salto in alto: Alessandro Castaldo (Cus Trieste) e Giada Sommaggio (Lupignanum); salto in lungo: Manuel Zucchet e Mifri Veso (Friulintagli); salto con l’asta: Alberto Nonino (Malignani) e Sara Agostinis (Friulintagli); getto del peso: Giovanni Maria Sordi (Friulintagli) e Giada Cabai (Malignani); lancio del giavellotto: Claudio Alberto Pugnetti (Gemonatletica) e Veronica De Eccher (Libertas Grions e Remanzacco); lancio del disco: Giada Cabai; lancio del martello: Davide Vattolo (Malignani); staffetta 4×100: Tavcar, Stepancich, Pol, Pucci, Beltramini, Lucchese, Petrussa, Fanzella; 4×400 mista: Nicola Bressan, Filippo Argenton (Friulintagli), Beatrice Vattolo, Carlotta De Caro (Malignani).

Ad organizzare l’evento sono il Comitato Regionale Fidal FVG con la collaborazione del Comune di Pordenone, del Comitato Provinciale Fidal pordenonese e sette società del territorio.

Questo evento, in continuità con gli indimenticabili “Giochi della Gioventù” Alpe Adria, si propone di unire i giovani atleti di tante regioni italiane e di diverse nazioni europee che condividono il mare Adriatico e la catena delle Alpi. Un territorio ampissimo che vanta un ricco patrimonio culturale e che è in grado di comunicare perfettamente, superando le barriere linguistiche, attraverso il linguaggio internazionale dello Sport e dei valori che esso veicola.

«Con grande piacere abbiamo organizzato i “Play Together Games” a Pordenone – afferma Massimo Di Giorgio, presidente del Comitato Regionale Fidal FVG. Il nostro gruppo di lavoro ha sempre prestato attenzione all’atletica giovanile e allo sviluppo dei nostri ragazzi. Questi saranno due giorni di grande sport, durante i quali si assisterà a gare di alto livello».

Afferma l’assessore allo sport Walter De Bortoli: «Con questa iniziativa la città di Pordenone diventa, una volta in più, protagonista e riesce a rendere speciale ciò che fa. Lo sport è educazione, rigore e lealtà, ma anche solidarietà. A proposito di ciò, reputo inammissibile il diniego di una certa Amministrazione locale a patrocinare una partita amichevole Italia-Israele: lo sport ha la funziona di rendere tutti uguali e deve unire, non dividere. Grazie alla Fidal FVG e al sostegno della Regione FVG che sta investendo sullo sport e stanziando fondi per riqualificare le strutture sportive, in particolare di atletica, che io da sempre considero la “madre” di tutte le discipline sportive».

Come testimonial dell’evento sono state scelte tre grandi campionesse del Friuli Venezia Giulia: la carnica Manuela Di Centa, attuale membro del CIO, ex sciatrice di fondo e due volte campionessa olimpica, e le pordenonesi Alessia Trost e Marzia Caravelli, rispettivamente saltatrice in alto ed ex ostacolista. La Trost e la Caravelli, che hanno preso parte a due edizioni dei Giochi Olimpici, sono cresciute e si sono allenate sulla pista del “Mario Agosti”, campo in cui si svolgeranno i “Play Together Athletics”.

Venerdì 19 luglio, nello stesso centro sportivo, dalle 9 alle 13 si terrà una tappa del progetto “Vola alto con lo sport”, denominata Olympic Dreams, un’iniziativa che permette ai ragazzi di conoscere e avvicinarsi all’atletica leggera. Organizzata dal Comitato Regionale Fidal, con la collaborazione della Polisportiva Libertas Porcia e il patrocinio del CONI FVG, coinvolgerà tutti i ragazzi dei centri estivi giovanili del territorio.

In foto due degli atleti convocati dal responsabile del team Alessandro Brondani: Alberto Nonino e Mifri Veso.