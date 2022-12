Pordenone città che legge 2022-2023. Attività della Biblioteca civica

PORDENONE – Il Centro per il Libro e la Lettura, d’intesa con l’ANCI, promuove e valorizza con la qualifica di Città che leggono quelle amministrazioni comunali che si impegnano a svolgere con continuità una politica pubblica di promozione della lettura sul loro territorio.

In questo modo riconosce e sostiene la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come importante valore condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

Ed ecco la bella notizia: il Centro per il Libro e la Lettura ha appena pubblicato l’elenco delle Città che leggono 2022-2023 e, come già per le edizioni del 2017, 2018-2019 e 2020-2021, anche quest’anno al Comune di Pordenone è stata riconosciuta la preziosa qualifica che le permette di partecipare ai bandi finanziati dal Cepell stesso e che sono destinati ai progetti meritevoli che hanno come obiettivo la promozione del libro e della lettura.

Afferma l’assessore alla cultura Alberto Parigi: «La riconferma del titolo “Pordenone città che legge” ci offre la possibilità di accedere a dei bandi. In questo modo potremo continuare ad ottenere fondi per proseguire con progetti virtuosi, quali “Lettura senza barriere” dedicato ai bambini fino a 10 anni con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali.

Tutto ciò conferma il ruolo della Biblioteca civica come centro culturale di primo ordine in città».

Qualche aggiornamento sulle attività per bambini e ragazzi in Biblioteca? Da settembre ad oggi sono state realizzate 32 visite e laboratori didattici, 12 per le scuole primarie, 11 per le scuole medie e 10 per le superiori, per un totale di 72 ragazzi coinvolti.

E sono già in calendario una cinquantina di altri incontri, fino alla fine dell’anno scolastico. Un’attività, quindi, apprezzata e gettonata tra le scuole della nostra città.

Si ricorda inoltre che, durante il Natale a Pordenone 2022, l’associazione Melarancia organizza il servizio di babysitting presso la Biblioteca civica.