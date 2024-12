Pordenone, vittoria di misura (3-2) a Sedegliano

PORDENONE – Nel campionato di Promozione, a Sedegliano il Pordenone si impone 3-2 contro un avversario che nella ripresa rimonta 2 reti ai ramarri. Non basta per il pari, e il Pordenone esulta due volte: per la vittoria e per il primato consolidato: +5 sul Tricesimo, prossimo avversario domenica alle 14:30 al Bottecchia, +6 sulla Buiese e +7 sul Corva. In gol tutti gli attaccanti.

Apre la sfida capitan Filippini, che insacca di potenza e precisione da punizione (ottavo centro in campionato).

Raddoppia, sempre su punizione, Toffoli – subentrato all’infortunato Filippini – con un destro chirurgico. Tris di Facca, che sale a quota 6 gol, dopo un errato disimpegno della difesa udinese.

Al triplice fischio, pur con brivido per le due reti subite, grande gioia della squadra neroverdi sotto il settore dei tifosi, fondamentali nella corsa al vertice dei ramarri.