Pordenonelegge a Cucinare, il 2 e 9 marzo Marino, mugnaio più famoso d’Italia e Nanni

PORDENONE – Tornano gli appuntamenti letterari di “Cucinare” con due incontri decisamente appetitosi a cura di Fondazione Pordenonelegge.it, e due pubblicazioni capaci di stimolare irresistibilmente i nostri sensi: gli autori sono veri e propri “ambasciatori” di un approccio autentico e sostenibile al cibo e alla cucina, entrambi popolarissimi sui social ed entrambi familiari al grande pubblico tv perché approdati nel cast di “È sempre mezzogiorno” su Rai1, accanto ad Antonella Clerici.

Si parte con il mugnaio più famoso d’Italia, Fulvio Marino, maestro dei dolci da forno: in dialogo con la curatrice di pordenonelegge Valentina Gasparet farà tappa sabato 2 marzo alle 15.30 nell’Arena Pordenone With Love (pad. 5 BIS/TER) di PordenoneFiere, per la presentazione di “Dulcis in forno. Pani e focacce dolci, sfogliati, brioche e altri dolci da forno” (Mondadori Electa).

«Un libro che è frutto di un lungo lavoro durato ben quindici anni – spiega l’autore – e propone un viaggio bellissimo per cambiare il modo di vedere i dolci». Dopo il pane e la pizza, per Fulvio Marino è arrivato il momento di esplorare il mondo dei dolci da forno attraverso ricette facili e gustose, per portare la pasticceria da forno nelle case di tutti.

Cornetti, brioche, croissant, torte, crostate e pani dolci: ancora una volta, il talento e la bravura di Fulvio Marino ci prendono per mano e ci conducono alla scoperta dei sapori e dei profumi che solo i dolci da forno sanno regalare.

Senza dimenticare gli approfondimenti sugli ingredienti, gli impasti, le tecniche e i metodi di cottura. Fulvio Marino, mugnaio di terza generazione nel mulino di famiglia in provincia di Cuneo, produce esclusivamente farine da agricoltura biologica. È un panificatore, esperto di cerealicoltura, di agricoltura biologica e di arti panificatorie in genere.

Da marzo 2023 veste i panni del padrone di casa in un programma televisivo tutto suo: “Nel forno di casa tua”, in onda su Food Network al canale 33. E da dicembre 2023 conduce su Real Time il programma “Il forno delle meraviglie”.

Sabato 9 marzo, alle 16 sempre nell’Arena Pordenone With Love (pad. 5 BIS/TER) di PordenoneFiere, si prosegue con lo chef “wild”, Davide Nanni, in dialogo con il giornalista Gabriele Giuga per presentare il libro “A sentimento. La mia cucina libera, sincera, selvaggia” (Mondadori Electa).

Prima di raggiungere il successo, Davide Nanni ha affrontato una dura gavetta e un profondo percorso interiore. Cresciuto a Castrovalva, un piccolo paese di quindici persone nel cuore dell’Abruzzo, si è fatto strada nel mondo della cucina dopo le esperienze nei ristoranti di Londra, Roma e degli Stati Uniti, nelle quali ha toccato con mano il bello e il brutto del mondo della ristorazione.

Ma il destino l’ha riportato alle sue radici e con questo libro apre le porte della sua cucina e del suo cuore, alla scoperta dei piatti tipici della tradizione abruzzese, imparati dal nonno Angelo quando assieme portavano al pascolo le pecore, fino a quelli più innovativi sperimentati in Italia e all’estero. Il tutto amalgamato “a sentimento”, senza rigidità e imposizioni, mettendo sempre al centro le persone e le relazioni.

Popolarissimo sui social per i video girati fra i boschi a suon di “J so wild”, è tornato nella splendida Valle del Sagittario per ritrovare l’autenticità del suo lavoro e il rapporto con la sua terra.

Info e prenotazioni: https://www.ortogiardinopordenone.it/cucinare/

Dettagli www.pordenonelegge.it Fondazione Pordenonelegge tel 0434 1573100.